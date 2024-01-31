"زووم إفريقيا" يفتح ملف استغلال "كان 2023" لتنمية موارد القارة اقتصاديًا

تقدم الإعلامية سالي عاطف، خلال حلقة الخميس، من برنامج "زووم إفريقيا" على قناة CBC، رصدًا لأهم مواهب القارة السمراء وفرص الاستثمار بها.

كما تستضيف الإعلامية سالي عاطف، الناقد الرياضي مهاب ممدوح، للحديث عن تاريخ بطولة الأمم الإفريقية، وكيفية استغلالها لتنمية موارد دول القارة اقتصاديًا.

ويعرض البرنامج تقريرًا عن رابطة توماس العامة، والتي تقوم بتنظيم معرض كل عام لعرض الملابس والمفروشات والاكلات النوبية ومستحضرات التجميل وعمل الهاند ميد.

كما يستعرض البرنامج تفاصيل ندوة المنتدى الثقافي المصري، لمناقشة وتوقيع كتابي "الرعي الحدود والنزاعات - سياسة التمييز الإثني في السودان"، لوزير الاستثمار بجنوب السودان الدكتور ضيو مطوك.

وتستضيف سالي عاطف، وليد غراب، المستشار التجاري بسفارة جمهورية القمر المتحدة، للحديث باستفاضة عن جمهورية القمر المتحدة، وأبرز فرص الاستثمار فيها.

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم خميس الساعة السادسة مساء.