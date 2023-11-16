شبيه الكينج محمد منير واستثمارات القارة السمراء فى حلقة "زووم إفريقيا" غدًا

تقدم الإعلامية سالي عاطف حلقة جديدة من برنامج "زوم إفريقيا" على قناة "CBC"، غدًا الجمعة، عن القارة السمراء ومواهبها.

تجري الإعلامية سالي عاطف، لقاء مع خالد منير، فنان تشكيلي، ويطلق عليه شبيه الفنان محمد منير، للحديث عن أعماله الفنية والتشكيلية، وحبه للكينج محمد منير وقصة الشبه بينهما.

كما تستضيف الشاعر السوداني نصر الدين، الحاصل على عدد من الجوائز، للحديث عن الشعر العامي وكتبه.

ويستعرض البرنامج كذلك تقريرًا عن المؤتمر الإفريقي لرائدات الأعمال الرابع عشر بالتعاون مع مؤتمر جمعيات سيدات أعمال الكوميسا تحت شعار التمكين الاقتصادي للمرآة.

وعن الاستثمار تكشف الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي، كيفية تطوير الاستثمار بين الدول الإفريقية.

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء على قناة CBC.