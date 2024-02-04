الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية ميرنا نور الدين فى "الحشاشين"

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

تخوض الفنانة ميرنا نور الدين، السباق الرمضاني هذا العام 2024، من خلال مشاركتها في أكبر وأضخم عمل دراما في الشرق الأوسط، وهو إنتاج مسلسل "الحشاشين" الذي سيلعب بطولته الفنان كريم عبد العزيز بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن ضمن مسلسلات رمضان 2024.


وستشارك الفنانة ميرنا نور الدين في المسلسل للمرة الثانية مع الفنان كريم عبد العزيز في عالم الدراما بعد ظهورها في مسلسل الاختيار ٢٠٢٢، إلا أن شخصيتها هذه المرة مختلفة تماما وتجسدها لأول مرة.

 

تفاصيل شخصية ميرنا نور الدين في "الحشاشين"

تجسد الفنانة ميرنا نور الدين شخصية جارية في أحد القصور، ضمن أحداث المسلسل الحشاشين الذي سيعرض ضمن دراما ٢٠٢٤.

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ويصور أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين" في داخل لوكيشن الحي البدوي بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث قام المخرج بيتر ميمي بعمل لوكيشن مخصوص للعمل، ليتماشى مع العصر الذي تدور فيه أحداث العمل الجديد، والذي سيكون ذا تكلفة إنتاجية عالية للغاية.

قصة مسلسل الحشاشين 

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

ويخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف مسلسل "الحشاشين"، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022.

مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج مسلسل شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

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