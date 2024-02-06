أستاذ اقتصاد: المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص عمل للشباب وتستغل الموارد 

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد، إنه تم تدشين 81 ألفًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 3 سنوات تعمل على توفير فرص عمل للشباب واستغلال الموارد والمزايا النسبية المتوفرة بأفضل شكل، بجانب زيادة الناتج الإجمالي للدولة.

المشروعات الصغيرة تعتبر حلًا سحريًا لمشاكل البطالة

وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات الصغيرة تعتبر حلًا سحريًا لمشاكل البطالة داخل الدولة المصرية، حيث تعمل على استخدام موارد المجتمع وتشجيع الشباب من خلال ريادة الأعمال وزيادة الإبداع والابتكار لديهم.

تدشين 81 ألف مشروع صغير خلال 3 سنوات

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن المشروعات الصغيرة كانت جزءًا مهمًا في الدول التي حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا وقضت على البطالة وعلى رأسها الهند والصين، لافتًا إلى أن عدد المشروعات الصغيرة داخل الدولة المصرية يتجاوز الـ800 ألف مشروع، مشيرًا إلى أن تدشين 81 ألف مشروع صغير خلال 3 سنوات يعد رقمًا صغيرًا ويجب زيادته.