مسلسلات رمضان 2024| ناردين فرج أحدث المنضمن لـ"لحظة غضب"

انضمت الفنانة ناردين فرج إلى قائمة أبطال مسلسل “لحظة غضب” الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة كل من الفنانة صبا مبارك، والفنان محمد شاهين، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج عبد العزيز النجار مخرج مسلسل حالة خاصة.

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة ناردين فرج تصوير مشاهدها في العمل الفني “لحظة غضب” خلال الأيام القليلة الماضية، وتدور أحداث مسلسل "لحظة غصب" فى إطار اجتماعي تشويقي، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما القصيرة التى تضم 15 حلقة متصلة ويتم عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

مسلسل “بين السطور”

ويعرض حاليًا مسلسل “بين السطور” للفنانة ناردين فرج عبر شاشة أون، إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة النجمة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والذي يحمل اسم "بين السطور"، خمس حلقات خلال الأسبوع من مسلسل "بين السطور" والذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

وعرض مسلسل "بين السطور"، نهاية الشهر الماضي يناير، تحديدًا في الـ 28 من يناير، وذلك ضمن مسلسلات الأوف سيزون، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

صبا مبارك وناردين فرج

ويسجل مسلسل لحظة غضب التعاون الثاني بين الفنانة صبا مبارك والفنانة ناردين فرج بعد مسلسل “بين السطور” الذي يعرض حاليًا عبر شاشات التلفزيون.

مسلسل لحظة غضب

تستعد منصة «واتش إت» لاستكمال نشاطها ونجاحها الذى حققته على مدار الفترة الماضية، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته من خلال مسلسل «حالة خاصة»، وذلك بتقديم مسلسلها الجديد «لحظة غضب» بالتعاون مع المنتج طارق الجناينى. يتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية التى تُظهر حالة الصراع التى تحدث بين طرفين فى علاقة حب فى إطار من الرومانسية الممزوجة بالتشويق طوال الأحداث، والمسلسل من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وعدد كبير من النجوم.