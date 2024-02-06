الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. دويتوهات الكابلز الرومانسية في الأعمال

مكي ورحمة احمد
مكي ورحمة احمد

يشارك خلال المارثون الرمضاني المقبل 2024، العديد من الأعمال التي تتنوع بين الكوميدي والأكشن والإثارة والتشويق، ولكن على الرغم من كل هذه التفاصيل إلا أن الجانب الرومانسي ولو بطريقة كوميدية حتى، متواجد على السطح بأشكال متنوعة ومميزة.

العوضي ودينا فؤاد

نجد خلال مسلسل “حق عرب” قصة رومانسية ضمن أحداث العمل الذي يقوم بتأليفه محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وهو إنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر .

أحمد مكي ورحمة أحمد

وخلال شهر رمضان نجد قصة الحب الكوميدية بين أحمد مكي بشخصية الكبير ومربوجة التي تقدمها الفنانة رحمة أحمد في إطار اجتماعي لايت كوميدي .

المسلسل تأليف مصطفى صقر و محمد عز الدين إخراج احمد الجندي وإنتاج سينرجي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح .

خالد النبوي وحلا شيحة

ويجسد خالد النبوي خلال العمل دور والد يفقد زوجته، ويعيش لتربية أبنائه، قبل أن يقع في حب أرملة تجسدها حلا شيحة العائدة من الاعتزال.

أكرم حسني ونسرين أمين

وتقدم نسرين أمين دور زوجة أكرم حسني والذي تقع بينهما العديد من التفاصيل الكوميدية طوال الوقت سواء في البيت او الشغل .

ياسر جلال وياسمين رئيس ونور

هنا يقدم ياسر جلال شخصية شهريار الذي تحكي له النساء الحكاوي بشكل يومي إلا أنه يقع في حب شهرزاد والعمل ملىء بالأجواء الرومانسية.

مصطفى شعبان وسهر الصايغ

ينتمي العمل للدراما الاجتماعية حيث تتزوج سهر الصايغ من مصطفى شعبان ويقع بينهما العديد من التفاصيل الحياتية المفاجاة إلى آخر حلقات العمل.

العوضي ودينا فؤاد مصطفى شعبان وسهر الصايغ خالد النبوي وحلا شيحة أكرم حسني ونسرين أمين احمد مكي ورحمة احمد

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