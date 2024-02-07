هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه "إنسي اللي خان" (فيديو)

طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر، منذ قليل، أحدث أغانيه بعنوان "إنسى اللي خان" على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية والذي ظهر فيها بلوك مختلف جدا خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا.

"إنسى اللي خان" من كلمات بهاء الدين محمد و ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك و توزيع رقمي فيكتوري لينك وظهر فيها أمير الغناء العربي بأستايل ولوك مختلف جدا خطف أنظار جمهوره و محبيه عالسوشيال ميديا.



يعيش أمير الغناء العربي حالة من النشاط خلال الفترة الحالية، حيث قدم العديد من المشاريع الغنائية مؤخرا الذي ظهر من خلالها في لون جديد وهم أغنيات "بلاد البخت" و"الكبير" و"مروق" وطرحها على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بالإضافة لإحيائه العديد من الحفلات الموسيقية الكبري داخل مصر وخارجها.