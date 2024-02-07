الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. الطفل يوسف صلاح يوضح تفاصيل شخصيته في "بيت الرفاعي"

يوسف وكرارة
يوسف وكرارة

يشارك الطفل يوسف صلاح الشهير بـ"زيكو" صاحب أغنية الغزالة رايقة، ضمن أحداث مسلسل “بيت الرفاعي”، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

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وقال يوسف في تصريح لـ"الدستور"، إنه يجسد شخصية يحي ضمن أحداث العمل وهو أحد عائلة الرفاعي، والذي يدخل في العديد من التفاصيل الحياتية الخاصة بالأسرة خلال أحداث العمل الساخنة طوال الحلقات.

شخصية يوسف صلاح في بيت الرفاعي

وعبر يوسف عن سعادته الشديدة بالمشاركة في العمل، مؤكدًا أن التعاون مع الفنان أمير كرارة من الأمور المحببة لقلبه والتي أسعدته كثيرًا خلال كواليس العمل التي وصفها بالممتعة.

وكان يوسف قد صور حوالي يومين تصوير ويستكمل التصوير خلال الأيام المقبلة، ليكون جاهز العمل للعرض في شهر رمضان 2024.

يتناول النص قصة درامية تدور في إطار شعبي، حيث يتناول عدة قصص مختلفة من ضمنها فكرة تجارة الآثار وغيرها. ورغم كل هذا التشويق، تظهر ميرنا جميل في الأحداث، حيث تقدم دور كوافيرة. ومع ذلك، كان معرفة كرارة بها عبر الصدفة سببًا في تغيير حياته.

العمل من بطولة كل من "أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد نادر جلال".

 

يوسف صلاح زيكو صاحب أغنية الغزالة رايقة شهر رمضان المقبل 2024 شخصية يوسف صلاح في بيت الرفاعي

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