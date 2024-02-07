الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مخرج "المعلم" يبدأ عمليات المونتاج

المعلم
المعلم

قارب الموسم الدرامي الرمضاني أن ينطلق حيث يتبقى له أسابيع قليلة، لذلك بدأ صناع الأعمال المختلفة المشاركة في الماراثون الرمضاني 2024، في عمليات المونتاج.

مخرج المعلم يدخل المونتاج

وعلمت “الدستور” أن المخرج مرقص عادل، يقوم بأعمال مونتاج مسلسله الجديد “المعلم”، تزامنًا مع تصويره، ليلحق بأول أيام شهر رمضان، حيث من المنتظر أن ينتهي من تصويره بشكل كامل في الأسبوع الأول للماراثون الدرامي الأقوى في العام.

ويعود المخرج مرقس عادل إلى دراما رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "شغل فى العالى" فى رمضان 2022 بطولة فيفى عبده، شيرين رضا، محمد رضوان، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، فريد النقراشى وعدد آخر من الفنانين.

وعلى مستوى السينما، ينتظر مرقس عادل طرح فيلم "فى عز الظهر" بطولة النجم المصرى العالمى مينا مسعود .

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، والذي شارك فى بطولته سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

ابطال مسلسل المعلم صور كواليس تصوير مسلسل المعلم كواليس تصوير مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان مسلسل “المعلم” مسلسل المعلم مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان مسلسل المعلم مصطفى شعبان

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