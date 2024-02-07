الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"القومى للسينما" يفتتح نادى سينما الطفل (صور)

القومي للسينما يفتتح
القومي للسينما يفتتح نادي سينما الطفل

افتتح المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر نادي سينما الطفل بالهناجر بدار الأوبرا، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور كل من الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما والدكتور حسام محسب عميد المعهد العالي لفنون الطفل، وعدد من السينمائيين.

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القومي للسينما يدشن ورشة الرسوم

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الأطفال الذي شاركوا بورش الرسوم المقامة بالنادي، كما تم عرض مجموعة من أفلام التحريك إنتاح المركز القومي للسينما، حيث عرض كل من فيلم "نفسى أطير" إخراج أسامة أبوزيد، فيلم ابيض × احمر إخراج محمد جابر، فيلم القدس عربية للمخرجة نسرين عز الدين، فيلم برا وجوا إخراج محمود المصرى، فيلم سالم للمخرج سامح الشرقاوى، فيلم التمثال إخراج زكريا عبدالعال فيلم حكاية ولد فشار إخراج رضا جبران.

ومن المقرر أن يقام نادي سينما الطفل شهرياً تحت إشراف المخرجة رانية محمود مدير إدارة الرسوم المتحركة بالمركز القومي للسينما، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث أوضح الدكتور حسين بكر أن نادي سينما الطفل يهدف إلي زيادة الوعي لدي الأطفال من خلال مشاهدة أفلام هادفة توعوية، وكمحاولة لإبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم أمامها.

كما من المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما بالمجان ومتاحة للجمهور .

القومي للسينما يفتتح نادي سينما الطفل
القومي للسينما يفتتح نادي سينما الطفل
القومي للسينما يفتتح نادي سينما الطفل
القومي للسينما يفتتح نادي سينما الطفل
القومي للسينما يفتتح نادي سينما الطفل
القومي للسينما يفتتح نادي سينما الطفل
أفلام المركز القومي للسينما الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية القومي للسينما المركز القومي للسينما

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