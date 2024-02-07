الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أحمد السلكاوي في "إمبراطورية ميم"

أحمد السلكاوي
أحمد السلكاوي

انطلق الفنان أحمد السلكاوي في تصوير أحداث مشاهده ضمن مسلسل "إمبراطورية ميم"، المنتظر مشاركته في الماراثون الرمضاني 2024، في العمل الذي يلعب بطولته الفنان خالد النبوي .

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وعلمت “الدستور”، أن شخصية السلكاوي خلال العمل لم تكن مكتوبة في الرواية الأصلية أو الفيلم بل هي خط درامي جديد مرتبط بقصة علاقة الأب بأبنائه في إطار درامي اجتماعي وستحمل الشخصية اسم جلال حسني .

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحًا كبيرًا، بينما كتب السيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك.

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 
مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين في مقدمتهم خالد النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحمد السلكاوي في المسرح

ويعرض أحمد السلكاوي يوميًّا على مسرح الغد بالعجوزة العرض المسرحي "النقطة العميا"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد، كما يُعرض له مسرحية "طيب وأمير" إخراج محمد جبر، والتي تقدم ختام لياليها المئة مساء الخميس والجمعة المقبلين على مسرح ميامي بوسط البلد.

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