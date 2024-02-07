مسلسلات رمضان 2024.. رحاب الجمل: شخصيتي مفاجأة في "صدفة"

عبرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “صدفة”، المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024، وسط منافسة كبيرة من عدد من الأعمال المختلفة.

رحاب الجمل دور مفاجأة في صدفة

وقالت رحاب لـ"الدستور"، إن العمل يمثل حالة فنية جيدة وبه الكثير من التفاصيل الدرامية المميزة التي ستشد المشاهد منذ الحلقة الأولى، لافتة إلى أن دورها سيكون مفاجأة خلال الأحداث الدرامية .

تفاصيل مسلسل صدفة

المسلسل مقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل 2024، ويشارك في البطولة بجانب ريهام حجاج كل من خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

ويعد "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.