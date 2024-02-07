الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. سما إبراهيم تنضم لأبطال "رحيل"

الفنانة سما إبراهيم
الفنانة سما إبراهيم

انطلق المخرج إبراهيم فخر في تصوير أحداث مسلسل “رحيل” للنجمة ياسمين صبري، والذي تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني الجديد 2024.

وعلمت “الدستور”، أن الفنانة سما إبراهيم تعاقدت بشكل رسمي على الانضمام للعمل الجديد الذي تم انطلاق تصوير أولى مشاهده منذ ساعات قليلة، ليلحق بالموسم الجديد، كما أن هناك عدد كبير من الممثلين يتم التفاوض معاهم هذه الفترة للاشتراك في المسلسل الجديد.

وتقدم ياسمين صبري خلال الأحداث، شخصية فتاة شعبية، في تجربة جديدة عليها بعدما وضعها بعض المخرجين في أعمال الفئة الارستقراطية، لتظهر بتحدي جديد هذه المرة من خلال هذا العمل.

أبطال مسلسل رحيل 

ومسلسل رحيل، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر، وهو من بطولة كلا من احمد صيام وحازم سمير بالاضافة الى سما ابراهيم .

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تفاصيل البطولة المطلقة الثالثة لياسمين صبري

ويعد مسلسل "رحيل" البطولة المطلقة الثالثة لياسمين صبري في الدراما، بعد مشاركتها من خلال مسلسلي "فرصة تانية" و"حكايتي"، والذي شارك في بطولته الفنان أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما يسجل مسلسل "رحيل" التعاون الثالث الذي يجمع بين ياسمين صبري والمؤلف محمد عبد المعطي، حيث تعاونا معًا من قبل في عملين هما مسلسل "حكايتي" ومسلسل "الأسطورة" الذي شاركت في بطولته أمام النجم محمد رمضان، بينما يسجل التعاون الأول بين ياسمين والمخرج إبراهيم فخر.

آخر أعمالها في دراما رمضان

ويعد مسلسل فرصة ثانية، آخر أعمال ياسمين صبري في دراما رمضان، والذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، محمد أبو داود، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي، ومن إخراج مرقس عادل.

ابطال مسلسل رحيل محمد عبدالمعطي إبراهيم فخر ياسمين صبرى رحيل

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