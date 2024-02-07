في ذكراه.. معلومات لا تعرفها عن الفنان نور الدمرداش

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان والمخرج نور الدمرداش، الذي غادر عالمنا في مثل هذا اليوم 7 فبراير 1994 عن عمر يناهز الـ 68 عامًا.

يعد نور الدمرداش، من ضمن الفنانين الذين قدموا كثيرا للسينما المصرية ، استطاع التلون في أعماله الفنية من خلال تقديم الأعمال الكوميدية والتراجيديا.

قدم الفنان الراحل، خلال مسيرته أعمالا فنية مكنته من خطف قلوب الجماهير لأسلوبه المتميز والمختلف عن باقي النجوم، من أبرز أعماله التي مازالت ذات أثر كبير في تاريخ السينما:" فيلم الشرس - المولد - الزوجة السابعة - طيش الشباب - ورد الغرام - أنا وحدي - قدم الخير"، وغيرها من الاعمال القيمة.

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الفنان نور الدمرداش

تزامنًا مع ذكرى رحيل نور الدمرداش، ترصد “الدستور” أبرز المحطات الفنية في تاريخه، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن نور الدمرداش

حصل نور الدمرداش أبن محافظة الغربية على بكالوريوس التجارة عام 1955 ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956.

كانت بدايته الفنية عندما أشترك في مسرح زكي طليمات، ثم اتجه إلى السينما ، شارك في العديد من الأعمال سواء بالتمثيل أو الإخراج، من أهمها (صغيرة على الحب - جريمة لم تكتمل - البقية تأتي - دقات على بابي).

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الفنان نور الدمرداش

لتتكون شخصية الفنان نور الدمرداش السينمائية ويكمل مسيرته بطريقة مختلفة وأخرج حوالي ٩٣ عملًا ومثل ٥٠ شخصية مختلفة، منذ تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، عام ١٩٥٦ حتي عام ١٩٩٤.