المستشار محمد الدمرداش بمعرض الكتاب: الفضل لأسرتي في إنجاز كتاباتى

شهدت قاعة فكر وابداع “بلازا1” مناقشة أعمال المستشار محمد الدمرداش، بمعرض القاهر ة الدولي للكتاب الـ55، ويناقشها حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة نشوى النحاس، تديرها الإذاعية دينا صلاح الدين.

قال المستشار الدكتور محمد الدمرداش، لدي شريكين نجاح هما العميد محمد عبد المنعم عن دار سما في مجال البحث في التاريخ، والصديق محمد شوقي عن عصير الكتب في مجال الرواية.



وتابع ان حالة الكتابة التي تشهدونها، والجمع بين العمل العام والعمل بمجس الدولة؛ ترجع إلى أن الأسرة تعطي لي كل الوقت، لكي اتفرغ للكتابة في مجالات التاريخ والرواية.



وأشار الدمرداش إلى ان عندما طلب مني من يناقشك ؟ كان اختياري للكاتب الباحث ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، وذلك كونه أستاذي واستاذ لأجيال.



من جهتها قالت الإعلامية ان الكتاب الأول الذي يأتي في صبغة روائية تحت عنوان "أم ابيها" يتحدث عن أهل بيت النبوة، اما عن الكتاب الثاني يتحدث عن تاريخ السودان.

من جهته قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق: قبل أن تتحدث عن الكتب علينا أن نشير إلى مهنة القاضي مسؤولية صعبة وثقيلة فوق ما يتصور أي أحد، ففي مواقع مسؤوليتي بدء من رئيس دار الهلال إلى وزير ثقافة كان هناك مستشارين من مجلس الدولة هم من يضعون الخطة القانونية للمؤسسات الثقافية حتي لاتقع في أخطاء.

وتابع النمنم: برغم عمل الدكتور كمستشار في مجلس الدولة، فأنه لم ينقطع عن العمل العام إلى جانب الكتابة الإبداعية التاريخية، ولفت النمنم إلى ان "معرفتي بدأت بالكاتب محمد الدمرداش، عبر كتاباته في الإسلام السياسي، وجاءت كتاباته مشغولة بالعلم الغزير والتعلم بالمعلومة والفكرة والتفاصيل الدقيقة للواقع التاريخي،عبر بحث رصين.

وأشار النمنم إلى أن لدينا مشكلة في دراسة التاريخ فى الجامعة المصرية والتي أخذت بما قدمته جامعة السوريون من تقسيم للتاريخ من قديم إلى متوسط ومعاصر، وفي هذا يقع التاريخ الإسلامي في منطقة التاريخ الوسيط، والذي اخذ بمنطق المستشرقين، والذي ليس لدينا مجال التشكيك فيه الآن، إلى جانب ذلك لانعرف حتى الآن للجامعة المصرية تخصص في دراسة التاريخ الإسلامي.



واشار النمنم إلى ان " تطل علينا جماعات الإسلام السياسي بعد11 سبتمبر تارة بالتفكير وتارة وان هناك دراسة تشير ان نصف ضحايا الارهاب التي حدثت مؤخرا كانت من المصريين.



واكد النمنم على ان كتابات محمد الدمرداش في الإسلام السياسي تشير إلى ما وصلت إليه تلك التيارات

وتابع النمنم امأ عن كتابه أم ابيها" فعلينا ان نؤكد هنا ان لفاطمة الزهراء محبة خاصة عند المصريين، وكتبت فيها العديد من الدراسات منها ما قدمه عباس محمود العقاد.



في هذا الكتاب البديع يلاحظ تأثر المستشار بنشأته الدينية الملتزمة فوالدته الداعية الدكتور آمنه نصير ، فهو بدرس العلاقة بين السيدة فاطمة ووالدها. والذي يقد م فيه مشاهد من حياة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله،



من جهته قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن شخصية المستشار جاءت من بيئة واسرة ملتزمة دينيا، وهو من الأشخاص القليلة التي توازن بين العمل العام والعمل مستشار في مجلس الدولة

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