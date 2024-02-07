دعاء ليلة الاسراء والمعراج المستجاب وحكم صيام يومها

تصدر دعاء ليلة الاسراء والمعراج المستجاب تريند البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومن خلال “جوجل” خلال الساعات الماضية من قبل المسلمين.

ليلة الاسراء والمعراج

ويبحث المسلمين من كل مكان عن دعاء ليلة الاسراء والمعراج المستجاب لترددها على مدار اليوم وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء لتحقيق الأمنيات.

وتزامنًا مع تصدر دعاء ليلة الاسراء والمعراج المستجاب التريند ويكثر المسلمين في البحث لقراءة أبرز الأدعية، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير دعاء ليلة الاسراء والمعراج المستجاب، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

دعاء ليلة الاسراء والمعراج المستجاب

اللهم لا تبقي لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته.

يا حي يا قيوم، أعني ولا تعن عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ.

اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعواتي، وسدد لساني واهدِ قلبي.

اللهم استرني على وجه الأرض، وارحمني في بطن الأرض.

اللهم اغفر لي يوم العرض عليك.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

صلى اللهم وبارك وسلم على نبيك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم يا خالق الإنسان ومعلم البيان، سبحانك اللهم لك الحمد كله والشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يُرجع الأمر كله علانيته وسرّه، إنك على كل شىء قدير.

اللهم حقق آمالنا وأنعم علينا البركة فى البنين والبنات والأزواج، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتنا ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا

حكم صيام ليلة الاسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء المصرية: من أراد صيام النهار فهو يبدأ من فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024 حتى مغرب نفس اليوم.

وأوضحت الدار أنه "الإسراء" هو السير ليلًا، وإنما كان الإسراء ليلًا، لكمال الشرف، والاحتفاء بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، فإن الليل وقت الخلوة والصفاء.

كما ورد ذكر المعراج في سورة النجم، حيث قال تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى* عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى* عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 13- 18].