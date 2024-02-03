السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فعاليات معرض الكتاب لعام 2024

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد  معرض الكتاب لعام 2024 تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" وعبر موقع “فيسبوك”، وذلك بعد مشاركة الكثير من كل الدول في معرض الكتاب لهذا العام.

ويحتفل معرض الكتاب هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب لعام 2024، من يوم الخميس الماضي والموافق 25 يناير 2024، وسيكون أخر موعد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير 2024.

وتزامنًا مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، يرصد موقع “الدستور” في تقريره تفاعل  رواد السوشيال ميديا على فاعليات معرض الكتاب لعام 2024، وذلك بعد ما حقق نجاح كبير خلال الأيام الماضية، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

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ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فاعليات معرض الكتاب لعام 2024

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فاعليات معرض الكتاب لعام 2024
ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فاعليات معرض الكتاب لعام 2024
ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فاعليات معرض الكتاب لعام 2024
ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فاعليات معرض الكتاب لعام 2024
ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فاعليات معرض الكتاب لعام 2024

جدير بالذكر أن هذه الدورة هي رقم 55 لمعرض الكتاب أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية.

كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار والاعداد بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.

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