السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أستاذ علم المناعة لـ"الدستور": اللقاحات والتطعيمات الروتينية تحمى من الفيروسات 

لقاح
لقاح

قال الدكتور محمد أبوعامر، أستاذ علم المناعة والطفيليات، إن اللقاحات والتطعيمات الروتينية والموسمية مهمة لأنها تستخدم الدفاعات المناعية الطبيعية للجسم، لبناء مقاومة لعدوى معينة سواء فيروسات أو غيرها، ومعها يحدث تقوية جهاز المناعة.

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الصحة: اللقاحات تقوى جهاز المناعة عند الأشخاص قبل حدوث الإصابة

 

وأضاف أستاذ علم المناعة، في تصريح خاص لموقع "الدستور"، أن الإنفلونزا تصيب المئات والآلاف من الأشخاص، وقد تحدث بعض الوفيات بسبب الفيروسات أو الإصابة بمتحور فيروس كورونا الذي يصيب الفئات الضعيفة من ناحية المناعة مثل كبار السن والأطفال الصغار، لذلك ننصح المواطنين بتلقي اللقاح الذي يعتبر آمناً صحياً ويدعم جهاز المناعة ويمكن أن يمنع الإصابة بأمراض خطيرة أخرى، خصوصاً مع كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

وأكد محمد أبوعامر، أن لقاح الإنفلونزا يحمي المتلقي ويساعد في حماية المجتمع وتقليل العبء على المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك نظرًا لأن التحصين يجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بالإنفلونزا أو كورونا أو غيرها من الفيروسات، ومن غير المرجح أن ينشرها في وسطه المجتمعي، وتعتبر تلك الطريقة هي الأقوى والوحيدة للحماية من الإنفلونزا.

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