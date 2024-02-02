الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: اللقاحات تقوى جهاز المناعة عند الأشخاص قبل حدوث الإصابة

جهاز المناعة
جهاز المناعة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاحات والمضادات الحيوية تعمل على الحماية بقوة ضد الجراثيم المسببة للأمراض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "اللقاحات تقوى جهاز المناعة عند الأشخاص قبل حدوث الإصابة، فلا تبدأ العدوى ولا تظهر أعراض المرض".

المضادات الحيوية تساعد في قتل البكتيريا 

وأشارت وزارة الصحة والسكان: "تساعد المضادات الحيوية في قتل البكتيريا التي تجعلك مريضًا بالفعل وتعاني من أعراض مرضية". 

واستكملت: "نظرًا لأن اللقاحات والمضادات الحيوية كلاهما يقوم بدور مختلف عن الآخر، فعادةً لا توجد مشكلة في استخدامها في نفس الوقت، مع العلم أن المضادات الحيوية تقاتل ضد العدوى البكتيرية فقط وليس لها دور في قتال العدوى الفيروسية، بينما اللقاحات منها ما يكون مناعة ضد العدوى البكتيرية، ومنها ما يكون مناعة ضد العدوى الفيروسية".

اللقاحات المضادات الحيوية الصحة الجراثيم البكتريا

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