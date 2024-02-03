أخبار فاتتك|إصابة وسام أبوعلى خلال مران الأهلى.. وأمريكا تشن ضربات انتقامية بالعراق وسوريا

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

كواليس إصابة وسام أبوعلى خلال مران الأهلى اليوم (خاص)

اشتكى الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مران المارد الأحمر.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ"الدستور"، أن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في التمرين.

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أمريكا تشن ضربات انتقامية بالعراق وسوريا ردًا على هجوم الأردن

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا بعد هجوم مميت في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 3-2-2024

ارتفاع في أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 3-2-2024 مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة قطاع عريض من المواطنين في تخزين البروتين الداجنة الذي تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر المبارك في ظل ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية.

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الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بداية من اليوم السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا كبيرا في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على معظم محافظات الجمهورية؛ بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

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جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": أنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها سياسية استعمارية وليست دينية

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنني أنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها سياسية استعمارية وليست دينية.

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