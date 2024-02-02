أخبار فاتتك|موعد نهائى كأس مصر.. والحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية فى البحر الأحمر

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عامر حسين يكشف موعد نهائى كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات، موعد نهائي كأس مصر لنسخة 2022-2023 بين الأهلي والزمالك.

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية: "نهائي كأس مصر سيقام يوم 13 مارس المقبل وسيكون خلال شهر رمضان".

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الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية فى البحر الأحمر

قالت جماعة الحوثي، إن قواتها البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر.

وأوضح الحوثيون في بيان أن استهداف السفينة البريطانية جاء دعما "للشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

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مسلسلات رمضان 2024.. صلاح عبدالله صديق يحيى الفخرانى المقرب بـ"عتبات البهجة"

يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “عتبات البهجة” بمشاركة الفنان يحيي الفخراني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024

واصلت أسعار الفراخ ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف والاضطرابات الموجودة في السوق في انتظار قرار البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة وسعر الجنيه مقابل العملات.

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البنك الأهلي يطلق بطاقة فيزا بلاتينيم للخصم المباشر بالدولار الأمريكى

أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق بطاقة فيزا بلاتينيم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي للعملاء، وذلك بالتعاون مع شركة فيزا، امتدادا للشراكة الناجحة بين الطرفين، والتي تهدف الى تلبية احتياجات العملاء في معاملتهم المالية خارج مصر بالعملة الأجنبية.

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بيان من حماس بشأن منع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول أمريكا

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظر دخول الفلسطينيين المنتمين لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية.

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