عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية فى البحر الأحمر

قالت جماعة الحوثي، أمس الخميس، إن قواتها البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر.

وأوضح الحوثيون في بيان أن استهداف السفينة البريطانية جاء دعما "للشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وأضاف البيان أنه "تم استهداف السفينة البريطانية التي كانت متجهة إلى مواني فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة".

وشدد البيان على "استمرار العمليات في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".