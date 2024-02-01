سعر الدولار اليوم الخميس 1 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

تصدر سعر الدولار اليوم الخميس 1 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري، تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال “جوجل” في الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس 1 فبراير 2024 استقرارًا في البنوك المصرية، ليحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على آخر مستويات رسمية معلنة، وفي هذا التقرير يرصد موقع “الدستور” في تقريره الخدمي سعر الدولار اليوم الخميس 1 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري، وسعره فى البنك المركزي، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 1 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزي:

30.83 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

30.90 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

30.90 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.