الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس للصفين الأول والثانى الثانوى 2024

طلاب
طلاب

يبحث طلاب للصفين الأول والثاني الثانوي 2024 عن النتائج بالرقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي.

ويستطيع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، الحصول على نتائج الامتحانات بكل سهولة وبشكل إلكتروني وفقًا لتعليمات وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بكافة محافظات جمهورية مصر العربيه، يرصد موقع "الدستور" في تقريره الخدمي للمواطنين للتسهيل عليهم والحصول على النتائج بكل سهولة إلكترونيًا وفقًا لإجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم كافة التفاصيل والمعلومات في السطور التالية: 

 نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

أعلنت المديرية التعليمية بالقاهرة، أنه تم الإعلان عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، يوم الأربعاء الماضي 31 يناير 2024، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

يستطيع الآن أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بكافة محافظات جمهورية مصر العربيه، الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على بوابة التعليم الأساسي، من هنـا.

ثانيًا: اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ثالثًا: إدخال بيانات الطالب.

رابعًا: اختيار المرحلة التعليمية.

خامسًا: اختيار نتيجة الامتحانات.

سادسًا: اختيار الفصل الدراسي الأول.

سابعًا: اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024.

ثامنًا: إدخال الاسم والرقم القومي.

تاسعًا: الضغط على عرض النتيجة.

أخيرًا: تظهر نتيجة الطالب.

والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على مساعدة الطلاب من كافة المراحل التعليمية للحصول على نتائجهم بكل سهولة عبر المنصات التعليمية لتوفير الوقت على أولياء الامور والطلاب، وأيضًا وفرت الوزارة منصات التدريس والمراجعات بدلًا من اللجوء الي الدروس الخصوصية أو مراكز التعليم.

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