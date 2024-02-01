لعشاق القراءة.. موعد انتهاء فعاليات معرض الكتاب لعام 2024

يبحث عشاق القراءة عن موعد انتهاء فعاليات معرض الكتاب لعام 2024، الذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، منذ انطلاقه.

معرض الكتاب 2024

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب لعام 2024، من يوم الخميس الماضي والموافق 25 يناير 2024، بتذكرة تبلغ قيمتها 5 جنيهات، وهى نفس سعر التذكرة خلال العام الماضى، أي أن الدولة عملت على تثبيت سعر تذكرة الدخول للمعرض لتشجيع الكبار والصغار على الذهاب للمعرض وشراء الكتب وتشجيع القراء على التثقيف والتعلم.

مواعيد فعاليات معرض الكتاب لعام 2024

يستقبل المعرض الزوار فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يومًيا، ما عدا يومي الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.

ويأتي معرض الكتاب 2024 بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).

كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية، من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

خطوات حجز التذاكر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

1 - قم بزيارة موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

2 - انقر على خيار شراء التذكرة.

3 - قم بإدخال رقم هاتفك المحمول.

4 - يمكنك تحديد عدد الأشخاص الذين ستقوم بحجز التذاكر لهم.

5 - حدد طريقة الدفع المناسبة لك لاستكمال عملية حجز التذكرة.

يحتفل معرض الكتاب هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.