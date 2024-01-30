الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير وغدًا الموافق الأربعاء في مصر بالقاهرة والإسكندرية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم يسودها أجواء باردة نهارًا على مناطق من «القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد»، فيما سيكون مائل للدفء على «جنوب سيناء وجنوب الصعيد».

وتتوالى السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس اليوم في مصر

أكدت الأرصاد الجوية، على أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (٣-٤) متر.
 أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ -الدقهلية) أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- شمال سيناء).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الغربية- الشرقية -المنوفية) قد تمتد خفيفة إلى مناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس غدًا الأربعاء 31 يناير 2024 من المتوقع أن تشهد أمطارا متوسطة، قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوجد فرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

ونوهت الأرصاد الجوية بأن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار، علاوة على أن الرياح السطحية شمالية غربية.

وتابعت أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وبالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60 (كم/س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).

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