الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

رجيم سريع.. خطة بسيطة لإنقاص الوزن في فصل الشتاء

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

يعاني كثيرون من صعوبة إنقاص الوزن في فصل الشتاء، بسبب تغير حالة الطقس وانخفاض النشاط البدني نتيجة درجات الحرارة.

يعد انقاص الوزن هدف للكثير ويمكنك تحقيقه من خلال التفاصيل التالية والمعلومات الطبية لتساعدك على إنقاص الوزن في أسرع وقت دون عناء، وإليكم التفاصيل الكاملة وفقاً لموقع "very well health".

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كيف تساعد الألياف الصحية فى إنقاص الوزن؟

نصائح إنقاص الوزن في فصل الشتاء 

هناك مجموعة من المصائح الطبية التي ستساعدك على فقدان جزء كبير من وزنك غليكم التفاصيل في السطور التالية:

رجيم سريع.. خطة بسيطة لـ إنقاص الوزن في فصل الشتاء 

1 - احرص على تناول المياة بالقدر الكافي الذي يحتاجة جسمك، ولحمايتك من الجفاف.

2 - ممارسة الرياضة شييء أساسي في يومك لتحريك عضلات الجسم بصورة اسرع، من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة منها المشي أو الجري أو صعود السلم.

3 - اتباع نظام غذائي مفيد يحتوي على الخضار والفاكهه، وإحرص دائماً على التنوع في إختيار أصناف الأكل.

4 - ابتعد عن تناول الطعام في وقت متأخر أو عند الذهاب للنوم.

5 - ابتعد عن تناول المأكولات الجاهزة السريعة أو مجهولة المصدر لأنها تحتوي على الكثير من الدهون الغير صحية.

6 - تناول وجبة فطور غنية بالبروتين، حيث يُساعد ذلك في تقليل شهيتك على مدار اليوم، وهذا سيساعدك على إنقاص الوزن بكل سهولة.

رجيم سريع.. خطة بسيطة لـ إنقاص الوزن في فصل الشتاء 

تعرف على أضرار السمنة المفرطة

1 - الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة حول منطقة الخصر.
2 - ضيق في التنفس.
3 - التعرق الزائد.
4 - الشخير، ومشاكل في النوم.
5 - مشاكل الجلد نتيجة التعرق الشديد وتراكم الرطوبة في طيات الجلد.
6 - عدم القدرة على أداء المهام البدنية البسيطة.
7 - التعب الخفيف إلى الشديد.
8 - آلام في الظهر والمفاصل.

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