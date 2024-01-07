كيف تساعد الألياف الصحية في إنقاص الوزن؟

برزت في الآونة الأخيرة أهمية الألياف الغذائية للصحة والرفاهية، وتنقسم إلى نوعين رئيسيين من الألياف، القابلة وغير القابلة للذوبان وتساعد الألياف القابلة للذوبان على تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض نسبة الكوليسترول، بينما تزيد الألياف غير القابلة للذوبان من حجم البراز وتمنع الإمساك وتدعم الألياف نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، والتي لها تأثيرات إيجابية مختلفة على جهاز المناعة والمزاج والتمثيل الغذائي.

الألياف

نوع من الكربوهيدرات التي لا يستطيع جسمك هضمها أو امتصاصها ،يمر عبر الجهاز الهضمي دون تغيير في الغالب، لكن له فوائد عديدة على طول الطريق.

أنواع الألياف

هناك نوعان رئيسيان من الألياف: القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء وتشكل مادة هلامية تبطئ عملية هضم الطعام وامتصاص السكر. وهذا يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض الكولسترول، و الألياف غير القابلة للذوبان لا تذوب في الماء وتضيف كميات كبيرة إلى البراز، وهذا يساعد على منع الإمساك وهي حالة تلتهب فيها الجيوب الموجودة في القولون.

تغذي الألياف أيضًا البكتيريا الجيدة الموجودة في أمعائك، والتي تعد ضرورية لجهاز المناعة والمزاج والتمثيل الغذائي. تنتج بعض هذه البكتيريا أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومثبطة للشهية.

يمكن أن تساعدك الألياف على إنقاص الوزن بعدة طرق. أولاً، تجعلك الألياف تشعر بوالشبع لفترة أطول، مما يقلل من شهيتك وتناول السعرات الحرارية، ثانيًا: تعمل الألياف على خفض مؤشر نسبة السكر في الدم في وجباتك، ما يعني أن مستويات السكر في الدم ترتفع وتنخفض بشكل أبطأ.

وهذا يمنع حدوث طفرات وانهيارات يمكن أن تؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة ثالثًا، قد تزيد الألياف من حرق الدهون وتمنع تخزين الدهون عن طريق التأثير على الهرمونات والإنزيمات.

إنقاص الوزن

أظهرت العديد من الدراسات أن زيادة تناول الألياف يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، وخاصة دهون البطن. على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية عام 2019 أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين تناولوا المزيد من الألياف مع تقييد السعرات الحرارية فقدوا وزنًا ودهونًا أكبر من أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الألياف.

وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة الطب بتقويم العمود الفقري في 2020 أن مكملات الألياف تحسن فقدان الوزن وتكوين الجسم لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية.