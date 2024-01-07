هل يجب عليك شرب الشاى الأخضر بعد كل وجبة لإنقاص الوزن؟ ماذا يقول خبراء الصحة

لقد ظهر الشاي الأخضر ليكون واحدًا من أفضل الأطعمة الفائقة وإكسيرًا قويًا لفقدان الوزن في العقود الأخيرة، مشتق من أوراق شجيرة كاميليا سينينسيس، وقد تم الترحيب بالشاي الأخضر الأقل معالجة لمحتواه المثير للإعجاب من مضادات الأكسدة وبشكل أكثر تحديدًا بمضادات الأكسدة مثل إيبيجالوكاتشين جالاتي التي تساعد في خفض الكوليسترول، وكذلك في الوقاية من الأمراض المزمنة.

ووفقًا لموقع hindustantimes احتساء الشاي الأخضر له آثار إيجابية في فقدان الوزن، قبل التمرينات أو بعد كل وجبة، كما يحرص العديد من الأشخاص على تناول ما لا يقل عن ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر لتسريع عملية فقدان الوزن، ولكن هل تناول الشاي الأخضر هو حقًا وسيلة مؤكدة لإنقاص الوزن؟ يشرح خبير التغذية لماذا ليس الأمر كذلك.

لقد وجدت الدراسات على مر السنين أن الشاي الأخضر فعال في المساعدة على إنقاص الوزن، لكنه لا يقدم دليلًا قاطعًا حول وعده المعزز جيدًا بخسارة الوزن أو الوقاية من الأمراض.

فوائد الشاي الأخضر

تشير الدراسات إلى أن المركبات النشطة الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تعزز تأثير بعض الهرمونات التي تحرق الدهون، مثل النورإبينفرين، وفي إحدى الدراسات، فإن الرجال الذين تناولوا مستخلص الشاي الأخضر قبل ممارسة التمارين الرياضية، أحرقوا دهونًا أكثر بنسبة 17% من الرجال الذين لم يتناولوا المكملات. يساعد تناول مستخلصات الشاي الأخضر في حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى أثناء النوم. يساعد تناول الشاي الأخضر بانتظام أيضًا على كبح الشهية مما يساعدك بشكل غير مباشر على خفض السعرات الحرارية.

ويحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين (الفلافونويد) التي تساعد في عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشبع. يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول. الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

هل يجب عليك شرب الشاي الأخضر بعد كل وجبة؟

هل تساءلت يومًا: لماذا يحتسي بعض الناس الشاي الأخضر بعد تناول وجبة ثقيلة؟ هل يساعد حقًا في فقدان الوزن؟ تتعمق خبيرة التغذية لوفنيت باترا في منشورها الأخير على Instagram في الحقائق:

مساعد للهضم بعد الأكل.

الشاي الأخضر فعال في مساعدتك على هضم الطعام، وخاصة بعد تناول وجبة ثقيلة.

تقول "باترا": "يشتهر الشاي الأخضر بفوائده الهضمية المحتملة، بعد تناول وجبة ثقيلة يمكن أن يساعد على الهضم ويساعدك على الشعور بانتفاخ أقل. ويعتقد أن مضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، تعزز عملية التمثيل الغذائي وتحسن كفاءة الجهاز الهضمي بشكل عام".

عجب فقدان الوزن

الأكل اليقظ مقابل الحلول السريعة

تقول "باترا" إنه في حين أن الشاي الأخضر يمكن أن يكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي اليومي، فإن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية سيعمل بشكل أفضل فيما يتعلق بتحقيق الوزن المثالي.

"استمتع بالشاي الأخضر لفوائده الصحية العديدة، بما في ذلك تعزيز عملية الهضم بعد الوجبة وزيادة طفيفة في عملية التمثيل الغذائي. ولكن لا تعتمد عليه كمعجزة لإنقاص الوزن. فالصحة الحقيقية تأتي من اتباع نهج شامل للتغذية والتغذية "أسلوب الحياة"، كما تقول "باترا": عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، يمكن أن يكون الشاي الأخضر شريكًا موثوقًا به، ولكن فقط إذا تم دمجه مع نظام غذائي وممارسة الرياضة. كما تسلط الضوء على جانب إيجابي آخر للشاي الأخضر وهو أنه يحتوي على نسبة كافيين أقل من القهوة.

لذا، يمكن للمرء أن يشمل الشاي الأخضر مع الحفاظ على الاتساق، عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، فإن الشاي الأخضر ليس فقط، ولكن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يساعد الشخص على إنقاص الوزن، كما يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على محتوى أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، الكافيين هو منشط طبيعي يساعد على البقاء مستيقظًا، حيث تبلغ نسبة الكافيين الموجودة في الشاي الأخضر حوالي 25 ملغ في الكوب الواحد أي ما يعادل 250 مل تقريبًا.