الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزها الشاي الأخضر والقهوة.. مشروبات تعزز من الشبع وحرق الدهون

مشروبات
مشروبات

في عالم اللياقة البدنية والصحة، يلعب الغذاء والشراب دوراً حاسماً في تحقيق الأهداف الصحية، ومن بين هذه العناصر تبرز المشروبات التي تعزز من الشبع وتساهم في حرق الدهون. تعتبر هذه المشروبات جزءاً أساسياً في روتين الحياة الصحية، حيث تقدم فوائد تساعد على الشعور بالشبع وزيادة عملية حرق الدهون.

بدأ الاهتمام المتزايد بمشروبات تعزز الشبع وحرق الدهون في توجيه الضوء نحو المشروبات الغنية بالألياف والبروتين والمكونات الطبيعية التي تعزز من الشعور بالشبع لفترات طويلة دون زيادة في السعرات الحرارية.

هذه المشروبات ليست فقط منعشة ولذيذة، بل تمثل أدوات قوية لمن يسعى إلى الحفاظ على وزن صحي وتحقيق أهداف اللياقة البدنية. وويُشجع الخبراء على تضمين هذه المشروبات الصحية كجزء من نمط حياة صحي، مع الانتباه إلى توازن النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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خلال السطور التالية يستعرض "الدستور" بعض الأمثلة على المشروبات التي تعزز الشبع وتساعد في حرق الدهون

الشاي الأخضر:

يُعتبر مشروباً فعّالاً في تحفيز عملية حرق الدهون بفضل محتواه من المركبات النباتية المفيدة، مثل الكاتيكينات والأنتيوكسيدانت. يمكن تناول الشاي الأخضر بمختلف الأشكال، سواء كان ساخناً أو بارداً.

الشيكات الصحية: 

تشمل هذه الشيكات مكونات مثل الفواكه الطازجة، والخضروات، ومصادر البروتين مثل اللبن الزبادي أو الحليب النباتي، والبذور، والمكسرات. تعتبر خيارًا رائعًا لتناول وجبة خفيفة تعزز الشبع وتقلل من الرغبة في تناول الوجبات الزائدة.

مياه الفاكهة والخضروات المعززة:

 يمكن تحضير مياه معززة بالفواكه والخضروات لتقديم نكهة مميزة وفوائد غذائية متعددة. على سبيل المثال، مياه الليمون والخيار أو الفراولة والنعناع تعتبر خيارات منعشة ومفيدة.

القهوة السوداء:

 تُظهر الدراسات أن القهوة السوداء بدون إضافات سكرية أو كريمة يمكن أن تساهم في زيادة معدل الأيض وتساعد في عملية حرق الدهون.

المشروبات الغنية بالبروتين:

مثل الحليب الزبادي اليوناني أو مشروبات البروتين النباتي، فهي تعتبر مشروبات مشبعة وتساعد على بناء العضلات وتحفيز عملية الاستقلاب.

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الشبع حرق الدهون روتين الحياة الصحية السعرات الحرارية المشروبات الصحية النظام الغذائي

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