الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في أيام البرد.. أفضل 4 مشروبات خلال فصل الشتاء للشعور بالدفئ

مشروبات ساخنة
مشروبات ساخنة

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل المشروبات التي يمكن تناولها في فصل الشتاء للشعور بالدفئ، خاصة بعد إنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الأيام السابقة.

ويمكنك تحضير أسهل وأفضل مشروبات لتناولها في فصل الشتاء لتدفئة الجسم والتي تعمل على تولد الحرارة، ولحمايتك من البرد نعرض لكم في هذا التقرير أفضل 4 مشروبات في فصل الشتاء سهلة التحضير للحفاظ على درجة حرارة الجسم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

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اليوم.. 3 ظواهر جوية مع بدء فصل الشتاء رسميًا

في أيام البرد.. أفضل 4 مشروبات في فصل الشتاء للشعور بالدفئ 

نرصد لكم في السطور التالية أفضل 4 مشروبات يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل، وإليكم التفاصيل الكاملة من "الدستور":

1 - مشروب السحلب 

في أيام البرد.. أفضل 4 مشروبات في فصل الشتاء للشعور بالدفئ 

يعد مشروب السحلب من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الناس، لأنه يحتوي على المكسرات اللذيذة والمفيدة للجسم، ويساعد في الشعور بالدفئ وإعطاء الجسم الطاقة والحيوية التي يحتاجها، ويحتوي على الكالسيوم، فيتامين ب، وفيتامين د،  وحمض الفوليك، والعديد من العناصر الأخرى الهامة للجسم.

2 - مشروب الهوت سيدر

في أيام البرد.. أفضل 4 مشروبات في فصل الشتاء للشعور بالدفئ 

يعرف عن مشروب الهوت سيدر من اكثر المشروبات انتشارًا في المقاهي بسبب طعمة المميز والمختلف عن باقي المشروبات لأنه يحتوي على القرفة المفيدة جدًا للجسم وخاصة للمناعة والمعدة، ويمكن تحضيرة بطريقة سهلة من خلال تسخين عصير التفاح ووضع عودين قرفة داخل الكوب وستحصل على طعم مميز.

3 - مشروب الشاي الأخضر بالنعناع

في أيام البرد.. أفضل 4 مشروبات في فصل الشتاء للشعور بالدفئ 

يساعد الشاي الأخضر بالنعناع على تحسين عملية الهضم وتخفيف انتفاخ البطن والغازات، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

4 - مشروب اليانسون الساخن

في أيام البرد.. أفضل 4 مشروبات في فصل الشتاء للشعور بالدفئ 

يعرف عن اليانسون له تأثير قوى في حالات السعال وطرد البلغم عن طريق تنشيط الأهداب التى تطرد البلغم من الجهاز التنفسي، لذلك ينصح الأطباء بتناولة في فصل الشتاء لتدفئة الجسم وحمايتك من أعراض البرد.

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