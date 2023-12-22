اليوم.. 3 ظواهر جوية مع بدء فصل الشتاء رسميًا

يبدأ رسميًا فصل الشتاء اليوم الجمعة 22 ديسمبر، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون آشعتها عمودية على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا.

ويشهد اليوم الجمعة بداية الانقلاب الشتوي، وأطول فصول السنة خلال العام الميلادى 2024، حيث يبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024.

طقس بارد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، 22 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد، كما يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، بينما تشهد سيناء طقس معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا.

نشاط للرياح اليوم

من المتوقع أن يشهد اليوم نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار على السواحل الشمالية

وتوجد فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبًا) تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث (30% تقريبًا).