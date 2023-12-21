الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الحل في البروتين.. كيف تتخلص من مشكلة ثبات الوزن خلال الريجيم؟

جريدة الدستور

لا تعلم الكثير من السيدات كيفية التخلص من مشكلة ثبات الوزن، فبعد فترة من الالتزام بالنظام الغذائي من أجل التخلص من الوزن الزائد يحدث لدى الكثير من السيدات مشكلة ثبات الوزن، وعدم نزول الوزن مرة أخرى وهو ما يجعل أغلب السيدات يشعروا باليأس والإحباط. 

‏ونستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح التي يجب الحرص على القيام بها للتخلص من مشكلة ثبات الوزن، والتي يتمثل أهمها في الحرص على إعادة تقييم السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم فعند بداية أي نظام غذائي يقوم بصاحب النظام بمعرفة السعرات الحرارية المناسبة له وبعد فترة من الوقت لا يعلم أن تلك السعرات تتغير لذا يحدث ثبات في الوزن. 

تناول مزيدا من البروتين

‏كما يجب الحرص على تناول مزيد من البروتين فلا يعلم البعض أن البروتين هم جدا في النظام الغذائي لأنه يساعد في بناء العضلات، ويقلل من فرص تراكم الدهون في الجسم خاصة في منطقة البطن والأرداف، كما يجب حرص على تناول المزيد من الألياف والتي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول وهو ما يقلل من فرص ثبات الوزن خلال مرحلة الرجيم.

‏ومن من العادات التي تساعد في كسر مشكلة ثبات الوزن تناول الماء بكميات كبيرة سيساعد تناول المياه على كسر مشكلة ثبات الوزن، كما يساعد تناول الماء بين الوجبات على كسر مشكلة ثبات الوزن ومن ضمن النصائح التي تساعدهم بشكل كبير في كسر مشكلة ثبات الوزن اللجوء إلى نظام الصيام المتقاطعة في الصيام متقطع في كسر مشكلة ثبات الوزن خاصة عند التزام بكافة تعليماته.

‏ومن ضمن النصائح التي تساهم بشكل كبير في كسر مشكلة ثبات الوزن معدل الحركة اليومية على مدار اليوم، فالحركة اليومية تساعد في التخلص من الوزن الزائد وتزيد من فرص حركة الدهون لذا يجب تعديلها عند الشعور بأن الوزن ثابت الولاية يتغير بالرغم من اتباع النظام الغذائي  نفسه.

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