لو بتعاني من ثبات الوزن بالرغم من الالتزام بالدايت.. هنقولك الحل

يشعر كثير ممن يتبعوا حمية غذائية معينة بخيبة الأمل عند خسارة الوزن بعد القيام برجيم قاس وفقدان وزن ولكن بعد ذلك يجدوا أنفسهم لديهم وزن معين لا يتغير بالرغم من الإلتزام الكامل بالرجيم والقيام بتنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالدايت وعدم الغنحراف عن النظام الغذائي ولا يعلموا أن هذا ما يسمى ثبات الوزن.

كيف تتخلص من ثبات الوزن مع تنفيذ حمية غذائية؟

ووفقا لما جاء في موقع "health، فأن هناك ما يعرف باسم ثيات الوزن بعد اإلتزام بالرجيم لما تصل إلي شهر كامل، فالجسم يبدأ في مرحلة عدم القدرة على خسارة مزيد من الوزن وبالرغم من الإلتزام بكافة التعليمات الخاصة بالرجم إلا ان الجسم يظل في حالة رفض لكل هذه الامور مما يتسبب في ثبات الوزن وعدم خسارة أى وزن مرة آخري.

أشياء يجب تنفيذها لكسر ثبات الوزن

ويجب على المرء الذي يقوم بالوصول لمرحلة خسارة الوزن أن يقوم بعدد من الأمور التي تساعد على خسارة الوزن مرة آخري وذلك للتمكن من إعادة خسارة الوزن مرة آخري، وعلى رأس تلك الأمور، إعادة تقيم السعرات الحرارية مرة آخري وهذا يعني أنه في حال إذا كان الجسم يحرث 1500 سعر حرارى ويقوم من يتبع نظام الرجيم بالإكتفاء بتلك السعرات فقط يجب أن يتم تقليلها ليمنح الجسم فرصة لإعادة القدرة على حرق السعرات بسهولة.

ومن ضمن الأمور التي تساعد في كسر ثبات الوزن، تناول مزيد منا لبروتين، فهناك معتقد خطأ ممن يتبعوا نظام غذائي لخسارة الوزن، أن تناول البروتين سيجعلهم يكتسبوا مزيد من الوزن، ولكن في الحقيقة هذا المفهوم خطأ تماما، ويجب تناول الروتين، مع زيادة تناول الألياف التي تساعد في كسر ثبات الوزن، إلي جانب ذلك تناول المزيد من الماء، ويجب الحرص على القيام بنظام يعرف باسم الصيام المتقطع، وزيادة معدل الحركة اليومية قد الإمكان وذلك لأن الحركة تزيد من معدل الحرق، إلي جانب ذلك يجب إدخال النشويات بنسبة معينة إلي النظام الغذائي من أجل كسر ثبات الوزن.