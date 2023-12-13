6 أطعمة يمكن أن تسبب الإمساك في الشتاء.. أطعمة منخفضة الألياف

مع حلول فصل الشتاء البارد، من الضروري الاهتمام بخياراتنا الغذائية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي،. ومن المثير للدهشة أن بعض الأطعمة، التي غالبًا ما ترتبط بالراحة في فصل الشتاء، قد تساهم في الإصابة بالإمساك.

وإليك نظرة على خمسة أطعمة مسببة للامساك:

1. الأطعمة منخفضة الألياف: تفتقر الأطعمة المفضلة في فصل الشتاء مثل الحساء الكريمي والخبز المعالج والشوكولاتة الساخنة والحبوب المكررة إلى الألياف اللازمة للهضم السليم، يمكن أن يؤدي تناول الألياف غير الكافية إلى الإمساك وتغيير ميكروبيوم الأمعاء الذي يساعد على الهضم بشكل أفضل، ويحافظ على نسب البكتيريا الجيدة.

2. الكافيين المسبب للجفاف: درجة الحرارة الباردة والمشروبات الساخنة مثل الشاي وأنواع مختلفة من القهوة والشوكولاتة الساخنة مطلوبة بشكل كبير في هذا الموسم، ولكن لسوء الحظ، يرتبط تناول الكثير من الكافيين بالإمساك، وبالتالي يجب على المرء دائمًا شرب هذه المشروبات بكميات محدودة حتى لا تتسبب في إصابته بالامساك.

3. الحلويات المصنعة والسكريات: فصل الشتاء يتسبب في تغيير كامل في جداول النوم، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى الإفراط في الانغماس في الحلويات عالية السكر، حيث إن استهلاك الكثير من الحلويات المصنعة مثل الحلويات والمشروبات والشوكولاتة ومنتجات المخابز مثل الخبز والكعك وما إلى ذلك يمكن أن يكون ضارًا لأنها غنية بالدهون المشبعة والمتحولة التي يمكن أن تعطل توازن بكتيريا الأمعاء وتساهم في الإمساك.

4. اللحوم الحمراء والبروتينات الثقيلة: غالبًا ما تشتمل الأطعمة المريحة في فصل الشتاء على وجبات دسمة، بما في ذلك اللحوم الحمراء والبروتينات الثقيلة، كما أنها غنية بالدهون المشبعة حيث أن معظم الأطباق تكون مقلية ولا تحتوي على الألياف بالكميات المطلوبة، وهذا يؤدي إلى صعوبة في عملية الهضم.

5. قلة تناول الفواكه والخضروات الطازجة: بما أن فصل الشتاء قد يصبح مغريًا مع الأطعمة الشهية، فإنه يضر أيضًا بعملية التمثيل الغذائي في الجسم، حيث يحدث تحول كبير في خيارات الطعام من الفواكه والخضروات إلى الحلويات والمخبوزات والأطعمة المصنعة المقلية، كما أن نقص الألياف في الفواكه والخضروات الطازجة يمكن أن يؤدي إلى الإمساك ويخل بتوازن الأمعاء.