كيف تحمي نفسك من مخاطر الإمساك المزمن؟

تعتبر الوقاية من الإصابة بالإمساك المزمن أسهل كثيرًا من طرق العلاج منه، ومن مضاعفاته، التي قد تتطلب تدخلًا جراحيًا، إذا تفاقم الأمر.



كيف يحدث الإمساك



يحدث الإمساك عندما تصبح حركة الأمعاء أقل ويصعب إخراج البراز، وغالباً ما يحدث بسبب التغييرات في النظام الغذائي أو الروتين اليومي أو بسبب عدم تناول الألياف بكميات كافية، و يعتبر الإمساك من عوارض الجهاز الهضمي الشائعة جداً ويرجع السبب وراء حدوث الإمساك أن القولون يقوم بامتصاص الكثير من الماء من فضلات البراز فيؤدي ذلك إلى جفاف البراز وجعله صعب الخروج إلى خارج الجسم، وينصح باتباع العديد من الضوابط للوقاية من الإمساك كما يجب الاتصال بالطبيب في حالة الألم شديد، أو في حالة وجود دم في البراز، أو إذا استمر الإمساك لأكثر من ثلاثة أسابيع.



الوقاية



يمكن وقاية الأمعاء من الإصابة بالإمساك عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن فيه الكثير من الألياف، فمن المصادر الجيدة للألياف، الفواكه، والخضروات، والبقوليات، والخبز، والحبوب الكاملة، حيث تساعد الألياف القولون على إخراج البراز، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل ، ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، وعدم الإفراط في استخدام الملينات والمطهرات المعوية، ومعالجة التهابات القولون أولًا بأول ، والتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث تؤدي مادة الكافيين إلى الجفاف المسبب للإمساك ولهذا السبب ينصح بالتقليل من تناولها للوقاية من الإمساك.



زيارة الطبيب



يجب زيارة الطبيب عن ظهور الأعراض التالية:

وجود نزيف من المستقيم.

وجود دم في البراز.

وجود ألم مستمر في البطن.

عدم القدرة على تمرير الغازات.

التقيؤ.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

آلام أسفل الظهر.

فقدان الوزن.

أو في حالة إذا كان المريض طفلًا أو امرأة حامل، وأو فرد يعاني من مرض مزمن.