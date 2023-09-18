الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

3 نصائح مهمة لتخفيف الإمساك.. واحدة منهم ستبهرك

تخفيف الإمساك
تخفيف الإمساك

كشفت إحدى الشخصيات المؤثرة في مجال الصحة عن أهم ثلاث نصائح لها لتخفيف الإمساك، حيث قالت الدكتورة جانين بورينج، طبيبة العلاج الطبيعي من كندا وفقا لموقع ذا صن إن هذه العادات ستساعدك على تخفيف حدة الإمساك؟

نصائح تخفيف الإمساك

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على تيك توك قامت بتعريف متابعيها البالغ عددهم 870 ألفًا بكيفية تخفيف حركات الأمعاء، إصلاح الألياف، أولاً يجب على الناس زيادة عدد التين الذي يتناولونه، وقالت: "التين رائع ومليء بالألياف، ويساعد في علاج الإمساك".

تناول الألياف 

الألياف هي عنصر غذائي أساسي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء، حيث تحتوي ثلاث إلى خمس حبات من التين المجفف على حوالي خمسة جرامات من الألياف، أي حوالي سدس الكمية اليومية الموصى بها.

لماذا يمكن أن يكون الزنجبيل هو الحل لعلاج مشاكل الإمساك؟

الترطيب

عليك التأكد من شرب الكثير من الماء، قالت: "بالطبع أنت بحاجة إلى الترطيب المناسب بمياه ذات نوعية جيدة للحفاظ على سير الأمور"، حيث يوصى بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا لضمان بقائهم رطبًا، كما يعد الترطيب أمرًا أساسيًا لحركات الأمعاء الطبيعية لأنه يساعد على إبقاء البراز رخوًا وقادرًا على المرور عبر الأمعاء بسهولة أكبر.

جرعة من الزيت

توصي بورينج بشرب القهوة مع زيت الزيتون، حيث سلطت الضوء على دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية عام 2018، أظهرت أن تناول المزيد من الزيتون ساعد في تقليل الدهون في الجسم وضغط الدم لدى النساء.

وأظهر بحث منفصل نُشر في مجلة التغذية الكلوية في عام 2015 أن تناول ما يزيد قليلاً عن ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميًا يقلل من الإمساك.

لماذا يمكن أن يكون الزنجبيل هو الحل لعلاج مشاكل الإمساك؟

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ومن المعروف أيضًا أن القهوة تساعد على تسريع حركة الأمعاء، حيث يتسبب المشروب الحمضي الطبيعي في زيادة مستويات هرمون الجاسترين في الجسم، هذا يحفز تقلصات العضلات في معدتك لتحريك الأمعاء.

تخفيف الإمساك زيت الزيتون الترطيب حركة الأمعاء التين

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