الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فوائد عديدة للشاي الأخضر بخلاف إنقاص الوزن.. تعرف عليها

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أفضل المشروبات الصحية، وبمناسبة اقتراب فصل الشتاء، فنحن نحتاج إلى المشروبات الصحية الدافئة والتي يتربع على رأسها الشاي الأخضر.

 

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ويساعد الشاي الأخضر على التنحيف بالفعل، ولكن عند شربه بالتزامن مع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية المناسبة، فالشاي الأخضر يساهم في زيادة سرعة استقلاب الدهون، كما يساهم في التخلص من الدهون الزائدة في مناطق محددة من الجسم، مثل دهون البطن، ولكن لأن تأثير الشاي الأخضر ضعيف نسبيًا فإنه في حال شرب الشاي الأخضر دون اتخاذ إجراءات أخرى لخسارة الوزن فلن يكون للشاي الأخضر تأثير كبير في ذلك.

فوائد الشاي الأخضر


أما بالنسبة لأكثر فوائد شرب الشاي الأخضر المعروفة فإنها تتضمن، الحد من مستويات الشهية مما يساهم في خسارة الوزن، وتعزيز استقلاب الدهون في الجسم، والوقاية من بعض المشاكل الصحية لغناه بمضادات الأكسدة، وتعزيز الذاكرة والتركيز، وتعزيز نشاط الجسم لاحتوائه على نسب آمنة من مادة الكافيين، والوقاية من رائحة الفم المزعجة.

يأتي الشاي الأخضر مليئًا بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في منع الخلايا من التعرض لأضرار الأكسدة. تساعد مضادات الأكسدة في حماية الجسم من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والسمنة. الشاي الأخضر مع بضع قطرات من الليمون كل صباح مع وجبة الإفطار هو بداية رائعة لجسمك، فهو يمدك بكل الكمية المطلوبة من الطاقة التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل أفضل طوال اليوم.

يعد شرب الشاي الأخضر الممزوج بالليمون طريقة رائعة لفقدان الوزن. يمكن أن يساعد هذا المشروب الشخص الذي يحاول إنقاص الوزن ، وقد أظهرت الدراسات أنه قد يساعدهم أيضًا على تقليل وزن الجسم ودهون الجسم. بعبارات أبسط ، الشاي الأخضر بالليمون يساعد في إنقاص الدهون وليس فقدان العضلات ، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن بشكل سريع وصحي.

أصول الشاي الأخضر

تعود أصول الشاي الأخضر إلى 5000 عام، وعادة ما يشرب الشاي الأخضر ويزرع على نطاق واسع في الشرق الأقصى حيث تحظى الخصائص الصحية المرتبطة بهذا الإكسير الرائع بتقدير جيد. الشاي الأخضر المليء بفوائد لا حصر لها، هو المشروب الوحيد الذي يمكنك تناوله بلا ذنب وسيضمن عقلك أنك فعلت شيئًا رائعًا لجسمك وصحتك العامة.

الشاى الاخضر فصل الشتاء نظام غذائي صحي الكافيين بمضادات الأكسدة

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