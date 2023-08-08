منها الشاي الأخضر والخوخ.. وصفات عصائر منعشة يمكنك الاعتماد عليها طوال الصيف

يمكن أن يوفر تناول عصير يوميًا الطاقة والتغذية واندفاعًا من الانتعاش، لذلك إذا كنت تبحث عن بعض الأفكار السهلة عن العصائر، فأنت ببساطة تحتاج إلى خلاط أو ثلج أو حليب أو زبادي وبعض الفواكه المختلفة.

- عصير الفراولة والبطيخ

يعتبر البطيخ عنصرًا أساسيًا في الصيف ، لكن يمكن دمج جوهره الحلو في العصائر المنعشة، يُمزج قطع البطيخ والفراولة المجمدة والحليب والثلج المجروش في الخلاط لإنتاج عصير بطيخ الفراولة المنعشز

يمكنك بدلاً من ذلك تجميد قطع البطيخ وتخطي الثلج، بدلاً من الحليب، يمكنك استخدام الزبادي لتفضيل كريمي إضافي.

- عصير توت بجوز الهند

اجعل طعم عصير التوت الأزرق العادي أكثر استوائية عن طريق إضافة حليب جوز الهند وكريم جوز الهند، يمنح البرتقال الطازج وصفة العصير اللذيذة نكهة إضافية من النكهة المنعشة على الرغم من أن عصير البرتقال المعبأ في زجاجات سيكون مفيدًا أيضًا.

ضع العنب البري المجمد وحليب جوز الهند وكريم جوز الهند في الخلاط واشرب شيئًا رائعًا.

- عصير الأناناس والموز

يتطلب عصير الأناناس والموز أربعة مكونات فقط، أنت بحاجة إلى أناناس مجمد وموز مجمد، وزبادي يوناني، وحليب لصنع هذا السموزي المُرضي، بسبب حلاوته الطبيعية لا داعي لإضافة السكر إلى هذا المشروب.

- عصير الشاي الأخضر والخوخ

يحتوي هذا العصير على مضادات الأكسدة والفيتامينات أكثر من العصير المغذي المعتاد، أضف بعض الشاي الأخضر ومكعبات الخوخ المجمدة في الخلاط واخلطها حتى تصبح ناعمة، يُمزج الحليب أو الزبادي اليوناني ثم يُحلى ويُنكه مع خلاصة العسل والفانيليا، في يوم من أيام الصيف الحارة يمكنك الاعتماد على هذا ليكون مشروبًا منعشًا ولذيذًا.

- عصير الموز وزبدة الفول السوداني

مخفوق الموز اللذيذ بزبدة الفول السوداني أمر لا بد منه لأي شخص يبحث عن مشروب صباحي مُرضٍ أو علاج منعش بعد التمرين، ما عليك سوى وضع بعض الموز المجمد وزبدة الفول السوداني الطبيعية والزبادي اليوناني والعسل والحليب المفضل لديك في الخلاط، واخلطها حتى تصبح ناعمة.