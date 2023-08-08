الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

منها الشاي الأخضر والخوخ.. وصفات عصائر منعشة يمكنك الاعتماد عليها طوال الصيف

عصائر طازجة
عصائر طازجة

يمكن أن يوفر تناول عصير يوميًا الطاقة والتغذية واندفاعًا من الانتعاش، لذلك إذا كنت تبحث عن بعض الأفكار السهلة عن العصائر، فأنت ببساطة تحتاج إلى خلاط أو ثلج أو حليب أو زبادي وبعض الفواكه المختلفة.

- عصير الفراولة والبطيخ

يعتبر البطيخ عنصرًا أساسيًا في الصيف ، لكن يمكن دمج جوهره الحلو في العصائر المنعشة، يُمزج قطع البطيخ والفراولة المجمدة والحليب والثلج المجروش في الخلاط لإنتاج عصير بطيخ الفراولة المنعشز

 يمكنك بدلاً من ذلك تجميد قطع البطيخ وتخطي الثلج، بدلاً من الحليب، يمكنك استخدام الزبادي لتفضيل كريمي إضافي.

- عصير توت بجوز الهند

اجعل طعم عصير التوت الأزرق العادي أكثر استوائية عن طريق إضافة حليب جوز الهند وكريم جوز الهند، يمنح البرتقال الطازج وصفة العصير اللذيذة نكهة إضافية من النكهة المنعشة على الرغم من أن عصير البرتقال المعبأ في زجاجات سيكون مفيدًا أيضًا.

ضع العنب البري المجمد وحليب جوز الهند وكريم جوز الهند في الخلاط واشرب شيئًا رائعًا.

- عصير الأناناس والموز

يتطلب عصير الأناناس والموز أربعة مكونات فقط، أنت بحاجة إلى أناناس مجمد وموز مجمد، وزبادي يوناني، وحليب لصنع هذا السموزي المُرضي، بسبب حلاوته الطبيعية لا داعي لإضافة السكر إلى هذا المشروب.

- عصير الشاي الأخضر والخوخ

يحتوي هذا العصير على مضادات الأكسدة والفيتامينات أكثر من العصير المغذي المعتاد، أضف بعض الشاي الأخضر ومكعبات الخوخ المجمدة في الخلاط واخلطها حتى تصبح ناعمة، يُمزج الحليب أو الزبادي اليوناني ثم يُحلى ويُنكه مع خلاصة العسل والفانيليا، في يوم من أيام الصيف الحارة يمكنك الاعتماد على هذا ليكون مشروبًا منعشًا ولذيذًا.

- عصير الموز وزبدة الفول السوداني

مخفوق الموز اللذيذ بزبدة الفول السوداني أمر لا بد منه لأي شخص يبحث عن مشروب صباحي مُرضٍ أو علاج منعش بعد التمرين، ما عليك سوى وضع بعض الموز المجمد وزبدة الفول السوداني الطبيعية والزبادي اليوناني والعسل والحليب المفضل لديك في الخلاط، واخلطها حتى تصبح ناعمة.

عصائر طازجة وصفات عصائر للصيف عصير البطيخ والفراولة الطاقة جوز الهند
ads

الأكثر قراءة

بـ100 ألف جنيه.. أول سيارة كهربائية "مصرية" فى الأسواق بعد 9 أشهر

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يشهدان افتتاح مسجد السيدة نفيسة

أشرف بن شرقى يقترب من بيراميدز.. الاتفاق فى مراحله النهائية

"التعليم": مناهج الرياضيات الجديدة تعتمد على الخطوات القصيرة والقدرات الحسابية

تعاطى المخدرات ثم ذبح زوجته وابنه فى الهرم

غرق طفل فى مياه ترعة الإسماعيلية فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين