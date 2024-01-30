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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر

شهدت الأيام القليلة الماضية، موجات شديدة البرودة ليلا بأنحاء البلاد، وكثر التساؤل عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، وتشير الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إلى استمرار تلك الأجواء اليوم، وذلك فضلا إلى درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر، وتكون فضلًا عن الظواهر الجوية المرجح حدوثها.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى أن حالة الطقس اليوم يسودها أجواء باردة نهارًا على مناطق من «القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد»، فيما سيكون مائل للدفء على «جنوب سيناء وجنوب الصعيد».

أما عن حالة الطقس ليلًا، فأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس الليل يسوده أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وبالحديث عن الظواهر الجوية المتوقعة في طقس غدًا الأربعاء، فمن المتوقع أن ستشهد فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ستمتد متوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما هناك تواجد لـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

إلى جانب تواجد لـ نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

ونوهت الأرصاد الجوية بأن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار، علاوة على أن الرياح السطحية شمالية غربية.

وتابعت أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة في القاهرة 16 10

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 16 9

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 15 9

درجة الحرارة في بنهــــا 16 10

درجة الحرارة في دمنهور 15 10

درجة الحرارة في وادي النطرون 16 9

درجة الحرارة في كفر الشيخ 15 10

درجة الحرارة في المنصورة 15 10

درجة الحرارة في الزقازيق 16 9

درجة الحرارة في شبين الكوم 15 9

درجة الحرارة في طنطا 15 10

درجة الحرارة في دمياط 15 10

درجة الحرارة في بورسعيد 16 9

درجة الحرارة في الإسماعيلية 16 10

درجة الحرارة في السويس 16 9

درجة الحرارة في العريش 17 8

درجة الحرارة في رفح 16 9

درجة الحرارة في رأس سدر 18 9

درجة الحرارة في نخل 15 1

درجة الحرارة في كاترين 10 0

درجة الحرارة في الطور 19 8

درجة الحرارة في طابا 16 8

درجة الحرارة في شرم الشيخ 20 12

درجات الحرارة في الإسكندرية 15 11

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 14 10

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