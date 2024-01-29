“نوة الكرم” تضرب الإسكندرية.. طوارئ لليوم الرابع لمواجهة تداعيات الطقس (صور)

أمطار متواصلة اجتاحت محافظة الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي بالتزامن مع نوة الكرم شديدة الأمطار والتي ضربت عروس المتوسط، فضلًا عن تداعيات النوة من شدة الرياح واضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج.



ورصدت عدسة "الدستور" طقس الإسكندرية اليوم الإثنين، والذي شهد سحب ركامية صاحبها سقوط امطار متوسطة إلى غزيرة، وأجواء باردة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

وتعرضت محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة، مع انخفاض في درجات الحرارة صاحب ذلك نشاط للرياح مما زاد من الاحساس ببرودة الطقس، حيث بلغت سرعة الرياح الى 50-70 كم/س، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

من جانبه، تابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي المستمر منذ يوم الاثنين الماضي، مؤكدًا على استمرار حالة الطوارئ بالشركة لليوم الثامن علي التوالي بتمركز ما يزيد عن 180 سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على ارقام الطواري والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175 في أي حالة طارئة للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار.

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