الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موجه من الطقس السيئ تضرب المنوفية وأمطار على معظم الأنحاء

محافظة المنوفية
محافظة المنوفية

تعرضت محافظة المنوفية، مساء الإثنين، لموجة من تقلبات الطقس التي صاحبها تساقط للأمطار على عدة مراكز بالمحافظة وسط استعدادات جميع الجهات المعنية من شركة المياه والمحليات للتعامل مع مياه الأمطار المتوقعة.

وتفاوتت شدة الأمطار على مركز المنوفية منها الأمطار الخفيفه كمركز تلا ومنوف وشبين والأخرى غزيزم كمركز  الشهداء السادات والباجور وأشمون   محافظة المنوفية ودفعت المحليات بسياراتها للتعامل مع تراكمات المياه أول بأول، بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتواجد الميادني لرؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميادني والتنسيق مع شركة المياه.

وناشدت الوحدات المحلية المواطنين بتوخي الحذر مع تساقط الأمطار وتجنب الخطر الذي قد يصيب البعض بسبب تصرفات غير سليمة يفعلها البعض والأطفال في أوقات الأمطار.

وجاء بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أنه نظرا لسوء الاحوال الجويه وسقوط الامطار تناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم برئاسة السيد عبد العال السادة المواطنين أهالي مركز ومدينة شبين الكوم، عدم الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة المنتشرة بالشوارع، والميادين والطرقات وكذلك الابتعاد عن أي أسلاك مكشوفة أو ساقطة على الأرض قبل أو بعد سقوط الأمطار حرصًا على حياتهم وعدم تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية موجة من الطقس السيئ امطار على أنحاء محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

مواد متعلقة

أمطار على معظم الأنحاء.. موجة من الطقس السيئ تضرب المنوفية

أمطار ورياح شديدة تضرب المنوفية.. وتحذير من "المحليات"

محافظ المنوفية يتابع مشروعات الرصف بمراكز منوف والشهداء وبركة السبع وأشمون

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل