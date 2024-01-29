موجه من الطقس السيئ تضرب المنوفية وأمطار على معظم الأنحاء

تعرضت محافظة المنوفية، مساء الإثنين، لموجة من تقلبات الطقس التي صاحبها تساقط للأمطار على عدة مراكز بالمحافظة وسط استعدادات جميع الجهات المعنية من شركة المياه والمحليات للتعامل مع مياه الأمطار المتوقعة.

وتفاوتت شدة الأمطار على مركز المنوفية منها الأمطار الخفيفه كمركز تلا ومنوف وشبين والأخرى غزيزم كمركز الشهداء السادات والباجور وأشمون محافظة المنوفية ودفعت المحليات بسياراتها للتعامل مع تراكمات المياه أول بأول، بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتواجد الميادني لرؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميادني والتنسيق مع شركة المياه.

وناشدت الوحدات المحلية المواطنين بتوخي الحذر مع تساقط الأمطار وتجنب الخطر الذي قد يصيب البعض بسبب تصرفات غير سليمة يفعلها البعض والأطفال في أوقات الأمطار.

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وجاء بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أنه نظرا لسوء الاحوال الجويه وسقوط الامطار تناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم برئاسة السيد عبد العال السادة المواطنين أهالي مركز ومدينة شبين الكوم، عدم الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة المنتشرة بالشوارع، والميادين والطرقات وكذلك الابتعاد عن أي أسلاك مكشوفة أو ساقطة على الأرض قبل أو بعد سقوط الأمطار حرصًا على حياتهم وعدم تعرضهم لمخاطر الكهرباء.