"رياح محملة بالأسلاك".. كيف تعاملت "محليات المنوفية" مع موجة الطقس السيئ؟

تعاملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، التابعة لمحافظة المنوفية مع سقوط أسلاك كهرباء، نتيجة موجة الطقس المتقلب والهواء التي تشهدها المحافظة.

ووجهت مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بالتعامل الفوري مع بلاغ بسقوط بعض أسلاك الكهرباء خلف مسجد العارف بالله بقرية مسجد الخضر نتيجة الهواء، وعلى الفور تم الانتقال الفور وعمل الصيانة اللازمة بوجود أسامة شكري رئيس الوحدة المحلية.

ونشرت محليات المنوفية تحذيرا للمواطنين بشأن تساقط الأمطار وما تتعرض له بعض مراكز المحافظة من موجة تقلبات الطقس، الذي يصاحبه تساقط أمطار متفاوتة الشدة.

ونشرت الوحدة المحلية لمركز ومدنية شبين الكوم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحذيرًا للمواطنين لتوخي الحذر مع تساقط الأمطار، وتجنب الخطر الذي قد يصيب البعض بسبب تصرفات غير سليمة يفعلها البعض والأطفال في أوقات الأمطار.

ونصحت الأرصاد، بضرورة تجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار، والتزام الجميع أماكنه بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا للإصابة بحوادث الصعق، والاحتماء بمداخل العقارات السكنية وسيكون هناك استمرار لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على معظم الأنحاء الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الطقس



وفي سياق متصل، وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.