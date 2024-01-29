رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عُقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب أعضاء المجلس، وذلك في مقر جامعة أسوان.

أوضح الدكتور أحمد القاصد أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الهامة، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي أكد على سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والانتهاء من أعمال الصيانة في الجامعات والمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وتيسير زيارات طلاب الجامعات للمعرض الدولي للكتاب خلال نفس الفترة. كما وجه الوزير أيضًا بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التسهيلات للطلاب وتسهيل عمليات انتقالهم؛ للمشاركة في المعرض.

وأضاف رئيس الجامعة أن وزير التعليم العالي قد شكر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري في الجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024، موجهًا بسرعة انتهاء عمليات المراجعة وإعلان النتائج للطلاب بأسرع وقت ممكن، لتمكينهم من تسجيل المقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني في جميع كليات الجامعة، خاصة تلك التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

كما أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الوزير أكد ضرورة تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والاستفادة منه في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك الاستفادة منه في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر.

وأضاف القاصد أن المجلس استمع إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، وعلى رأسها اجتماع وزير التعليم العالي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتناول الاجتماع عرض جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر وتطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، كما عرض الوزير الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية، بما يعيد للمدينة رونقها، ويخفف من التحديات التي تواجهها إلى جانب متابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض الوزير الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية، وتطوير نظم الدراسة بها، وكذلك برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، والجهود الجارية لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار، والتركيز على ارتباط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض تطورات تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية"، وعرض جهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعدادها، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية بمستويات متميزة، وتقديم خدمات علاجية مميزة

وقال “القاصد” إن التقرير تناول إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء خطوات إنتاج دوائين مصريين جديدين كنتيجة لتوظيف نتائج البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار "صنع في مصر" بعد اجتماع ومتابعة مع فريق من العلماء المصريين وشركات صناعة الأدوية.

وأضاف أن المجلس تابع موقف دراسة الجدوى المتكاملة لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات بهدف بدء استصلاح ٢٠٠ فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد لإنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية، بالإضافة إلى متابعة خطوات البدء في المشروع خلال الفترة القادمة، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية إقليم جنوب الصعيد. كما وافق المجلس على التوصيات المتعلقة بالآليات المطلوبة لتنفيذ مقترح تطوير وإعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية وتأسيس الشركات الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس تابع في اجتماعه تطورات برنامج التقارير الإحصائية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، والذي يضم قسم المقبولين، قسم المُقيدين، قسم الخريجين، قسم التعليم المدمج، قسم الرعاية الطلابية، قسم الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، قسم الرعاية الطلابية، قسم الدراسات العليا، أعضاء هيئة التدريس، قسم القيادات الجامعية، والوظائف المشغولة لغير أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن المجلس وافق على الخطة التنفيذية المستقبلية والجدول الزمني والأنشطة المقترحة لمبادرة "تميز المعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية المختارة وتطوير المناهج الدراسية.