شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، منذ انطلاق فعالياته من يوم الخميس الماضي والموافق 25 يناير 2024، من المقرر موعد إنتهائه 6 فبراير.

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

الفعاليات الثقافيه في معرض الكتاب 2024 اليوم الثلاثاء

مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 الزوار يوميًا حتي 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، من الساعة العاشرة صباحًا حتي الثامنة مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة حتي التاسعة مساء قبل 23 ساعة.

ويشارك في معرض الكتاب أكثر من 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة ونصون الكلمة).

الفعاليات الثقافيه في معرض الكتاب 2024 اليوم الثلاثاء

الفعاليات الثقافيه في معرض الكتاب 2024 اليوم الثلاثاء

الفعاليات الثقافيه في معرض الكتاب 2024 اليوم الثلاثاء

والجدير بالذكر، يحتفل معرض الكتاب هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار والاعداد بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.

الفعاليات الثقافيه في معرض الكتاب 2024 اليوم الثلاثاء