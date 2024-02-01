الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئول بـ"قومى الصحة النفسية": معرض الكتاب أتاح نشر رسالتنا التوعوية والتثقيفية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسن محمود حسن: إننا نفتخر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، هذا المحفل الثقافي الذي أتاح لنا لقاء الجمهور من المحافظات ومن كل الجنسيات، فأصبح جناحنا في المعرض بمثابة نافذة على العالم، لنبث من خلالها رسالتنا وهدفنا المرتبط بتكثيف التثقيف النفسي، وتوعية الجمهور بالصحة النفسية وأبعادها، وإزالة الوصمة المرتبطة بـ"الصحة النفسية والاضطراب النفسي والمريض النفسي والدكتور النفسي".

وأضاف الدكتور حسن محمود، في تصريحات، اليوم الخميس: "إن حملة المجلس (نفسيتنا دنيتنا) هدفها الوصول إلى الجمهور من أجل التوعية بالصحة النفسية، وإن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور وثناء على أنشطتنا، وإن الاستبيان المخصص للجمهور يتمتع بشفافية، ومصداقية عالية وله مردود إحصائي، ونفخر بما نقوم به من دور، ومن الاستجابة التي لمسناها من زوار المعرض لجناحنا واستفادتهم من أنشطتنا".

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من جهتها، قالت مدير العلاقات العامة بالمجلس القومي للصحة النفسية، وعضو الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، حنان عبداللطيف، في تصريحات خاصة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة ثقافية مصرية وعربية وعالمية أتاح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لإيصال رسائل المجلس وحملاته التوعوية لنشر الوعي عن الثقافة والصحة النفسية.

ونوهت حنان عبداللطيف بحملة المجلس "نفسيتنا دنيتنا" برعاية وزارة الصحة والسكان، التي تقدم أسئلة وأجوبتها للجمهور لتغيير المفاهيم المغلوطة حول الصحة النفسية، منها: الاكتئاب، والأرق، وهل يشفى المريض النفسي، وهل يمكن للطفل أن يصاب بمرض نفسي، وما العلامات التي تدل على حاجة الشخص إلى رعاية نفسية، وغيرها من التساؤلات، كما يتم عرض نصائح حول التمارين الرياضية، النوم، والتنفس، الأكل.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم الإرشاد للجمهور من خلال منشورات المجلس أيضا عن "الضغط النفسي"، ويتضمن أعراضه الجسدية، والعاطفية، والذهنية، والسلوكية، وكيفية إدارته، وأيضا منشور بعنوان "أغلى الناس" الذي يعده المجلس بالتعاون مع إدارة طب نفسي المسنين، ويقدم التوعية بشأن كبار السن، الأعراض التي تنذر بالتدهور المعرفي، وألزهايمر، ونصائح أسرية بشأن كيفية تعاملهم مع كبار السن، بالإضافة إلى دليل منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان المرخصة والخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية.

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ونوهت إلى وجود استبيان حول انطباعات الزوار عن الصحة النفسية، لمعرفة هل أغلبية الأشخاص تشارك فيه عن وعي وهل هناك تقبل للفكرة أم لا؟، مشيرة إلى الإقبال الكبير على ملء الاستبيان.
وأضافت أنه يتم تقديم استشارات نفسية مجانا للجمهور في جناح المجلس من خلال أساتذة متخصصين

رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية الدكتور حسن محمود حسن معرض القاهره الدولي للكتاب الجنسيات التثقيف النفسي القومي للصحة النفسية

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