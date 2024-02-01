بينها مؤتمر استعادة طه حسين.. التفاصيل الكاملة لـ أجندة معرض الكتاب اليوم

يستهل اليوم الخميس معرض الكتاب أسبوعه الثاني، ونقدم لكم في الــ “الدستور” التفاصيل الكاملة لــ أجندة معرض الكتاب اليوم الخميس 1 فبراير، والذي تمتد فعالياته حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 في دورته الخامسة والخمسين.

فعاليات وندوات القاعة الرئيسية ــ قاعة سليم حسن

ففي الثانية عشرة ظهرا، تعقد بقاعة بلازا 1، ندوة بعنوان "الدستور الأخلاقي للمصري القديم (ماعت)، ويشارك فيها كلا من: د. أحمد مكاوي، د. علي عبد الحليم علي، وتدير اللقاء هدي عبد العزيز.

وضمن أجندة معرض الكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ وضمن محور مستقبليات، يعقد في الثانية، لقاء بعنوان “القاهرة شوارع وحكايات” (حمدي أبو جليل)، بمشاركة كل من: أحمد اللباد، حسام جاد، الناقد دكتور محمد بدوي، ويديرها الشاعر عادل سميح.

يليها في الرابعة وضمن محور ظواهر ثقافية اجتماعية، ندوة بعنوان “مؤسسات النشر ودورها في تعميق الوعي لدي الشباب.. الشباب ومؤسسات النشر"، ويشارك فيها كل من: د. رامي جلال، د. رامي عبد الباقي، مارك مجدي، محمد شوقي، وتديرها نريمان أبو الخير.

يليها في السادسة وضمن اللقاء الفكري، ندوة بعنوان “الثقافة في عصر التكنولوجيا”، مع كلاوديو بوتساتي، ويحاوره د. حسين محمود.

لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، في الثانية عشرة ظهرا، لقاء بعنوان “مبدعون وجوائز”، ضمن محور كاتب وجائزة.. بمشاركة كلا من: د. محمد سليم شوشة، ود. نهلة راحيل، وتديرها هبة حمزة.

يليها في الثانية والنصف وضمن محور تجارب ثقافي، ”، لقاء بعنوان “"الوطن" و" شجر التين"، روايتان مترجمتان إلي العربية لـ جوران فيتش من سلوفينيا، تديرها هالة الحملاوي.

وضمن محور ضيف الشرف، تعقد في الرابعة ندوة بعنوان "دور الرسام الإيضاحي ومكانته في النرويج. نورا دوسنيس وأليسا ليما دا فاريا، وتدير اللقاء شيرين عبد الوهاب.

يعقبها لقاء تثقيف الكتاب. دراسة وتحديات، بمشاركة إندره لوند إريكسن، وأليسا ليما دا فاريا. وستيفن سوروم، ليف ماريت فيبيرج وتدير اللقاء ناردين العتروزيرف.

وفي السادسة وضمن محور تجارب ثقافية، أمسية بعنوان “العلاقات المصرية السريلانكية من خلال الأدب”، بمشاركة سيارا ماندولي مينديس من سيريلانكا، تديرها جهاد عبد الله.

أجندة الصالون الثقافي

وفي أجندة معرض الكتاب، اليوم أيضا، وضمن فعاليات الصالون الثقافي بقاعة بلازا 2، ينطلق في العاشرة صباحا المؤتمر الثالث من مؤتمرات المعرض تحت عنوان “استعادة طه حسين”، وتبدأ أولي جلساته في الحادية عشرة والنصف، بعنوان “كلمات ومقدمات لحوارات”.

يليها الجلسة الثانية “طه حسين برؤي عربية” وذلك في الواحدة والنصف، بينما تنعقد الجلس الثالثة في الخامسة بعنوان “طه حسين والمؤسسات الثقافية”، يعقبها الجلسة الرابعة “طه حسين والمستقبل” وذلك في الثانية والنصف.

ندوات قاعة فكر وإبداع

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع ــ صالة بلازا 1، في الثانية عشرة، وضمن محور “كاتب وكتاب”، مناقشة كتاب “شطر الإيمان في الطهارتين الصغري الكبري ونائبهما”، للدكتور سعد الدين الهلالي ويناقشه د. عبد الحي عزب، د. عطا السنباطي، ويديرها أحمد سالم.

يعقبها في الثانية، وضمن محور الأعمال القصصية، مناقشة مجموعة “مغارة المنجنيز الأسود” للكاتب أحمد عبده، ويناقشه كلا من الكاتبين: مجدي جعفر ومحمود الديداموني، ويديرها الكاتب حزين عمر.

يليها في الرابعة مناقشة كتاب “يوميات طبيب سيناوي”، لـ د.صلاح سلام، ويناقشه كلا من: د. بهي الدين موسي، ود. جمال الشاعر، وتديرها هبة عبد العزيز.

وضمن محور “الأعمال الروائية”، تعقد في السادسة، ندوة لمناقشة رواية “صاحب العالم”، للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح، ويناقشها كلا من الكاتبين: أحمد بهاء الدين شعبان، ود. محمد محيي الدين.

برنامج المؤسسات الثقافية المصرية

وضمن أجندة معرض الكتاب اليوم الخميس أيضا، وفي إطار برنامج المؤسسات الثقافية المصرية، تعقد بقاعة بلازا 1، في الثانية عشرة ظهرا، ندوة “حماية المرأة من التهديد والإبتزاز الإلكتروني”، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويتحدث فيها كلا من: المستشار أحمد النجار، وولاء سليم. وتديرها مني سالم.

قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض الكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة بلازا 1 عدة أمسيات شعرية، تبدأ في الثانية، بالقراءة الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد حافظ، أحمد الجميلي، جعفر أحمد حمدي، حازم المرسي، حسنين السيد، سوزان كمال، محمد المصري، محمد عبد الهادي، نبيل عبد الحميد، محمد فرغلي. هناء الوصيف، ياسمين الشاذلي، ويديرها د. حسام جايل.

وفي الرابعة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعر أمينور رحمن من بنجلاديش، وتحاوره د. سارة حامد حواس.

يليها في السادسة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: من العراق باسم فرات. ومن الدنمارك توماس بوبيرج، ومن سوريا سري علوش، ودارين زكريا، ومن الأردن موسي حوامدة، ومن سلطنة عمان عبد الله الغريمي، والشعراء المصريين: أحمد شلبي، حسن عامر، حسين القباحي، حمدي سليمان، سعيد شحاتة، عماد غزالي، غادة نبيل، وتديرها فاطمة السردي.

العروض الفنية

وضمن أجندة معرض الكتاب، وعلي مسرح بلازا 1، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشر ظهرا.

يعقبها في الواحدة والنصف، عرض “الأراجوز” صندوق التنمية الثقافة.

وفي الثالثة عرض لكورال سلام، التابع للمركز القومي لثقافة الطفل.

وفي الرابعة والنصف عرض لفرقة “دنيتنا” للغناء لذوي الهمم، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

أما عن الفقرات الفنية بمسرح بلازا 2، فتبدأ أيضا في الثانية عشر ظهرا، عرض يقدمه السيرك القومي.

وفي الواحدة والنصف، عرض لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الثالثة عرض لفرقة “دنيتنا” للغناء لذوي الهمم. يليها في الرابعة والنصف عرض لكورال مركز تنمية المواهب، والتابع لدار الأوبرا المصرية.