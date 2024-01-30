التفاصيل الكاملة لــ أجندة معرض القاهرة للكتاب فى اليوم السادس

تتواصل لليوم السادس على التوالي فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 6 فبراير 2024. وفي هذا التقرير نستعرض لكم التفاصيل الكاملة لـ أجندة معرض القاهرة للكتاب.

فعاليات وندوات القاعة الرئيسية ــ قاعة سليم حسن

ففي الثانية عشرة ظهرا، تعقد بقاعة بلازا 1، ندوة بعنوان "الموسيقي والغناء في مصر القديمة"، ويشارك فيها كلا من: د. خيري الملط، ود. نيفين خيري الملط، ويدير اللقاء حسام الدين حسين.

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ وضمن محور شخصية المعرض لأدب الطفل، يعقد في الثانية، لقاء بعنوان “يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا”، بمشاركة كل من الكتاب: د. حسام عطا، د. شرين جلاب، وعبده الزراع، ويديرها وليد كمال.

يليها في الرابعة وضمن محور ظواهر ثقافية اجتماعية، ندوة بعنوان “دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال”.. توثيق جرائم الحرب، ويشارك كل من: السفيرة مشيرة خطاب، النائب محمود بدر، أحمد الطاهري، محمود مسلم، وناجي الناجي"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، ويديرها مصطفي كريم.



يليها في السادسة وضمن اللقاء الفكري، ندوة بعنوان “الشعر والنثر في الشعرية العربية” ويحاضر فيها الشاعر محمد بنيس وتحاوره الشاعرة د. فاطمة قنديل.

لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، في الثانية عشرة ظهرا، لقاء بعنوان “مبدعون وجوائز”، ضمن محور كاتب وجائزة.. بمشاركة الباحثة المغربية د. نجيمة طاي طاي، والباحث د. عبد العزيز المسلم من الشارقة، ومن مصر أستاذ علم الاجتماع، ود. سعيد المصري. ويديرها مصطفى المنشاوي.

يليها في الثانية والنصف وضمن محور تجارب ثقافي، ”، لقاء بعنوان “الأدب والثقافة والهوية الفنزويلية”، بمشاركة وزير ثقافة فنزويلا إرنستو فيجاس"، يديرها د. محمد أحمد مرسي.

وضمن محور ضيف الشرف، تعقد في الرابعة ندوة بعنوان “كتابات يون فوسه بين الباطنية والروحانية والصوفية”، بمشاركة الكاتب سعد القرش والكاتبة منصورة عز الدين.

وحوار مع الناشر محمد البعلي وإلهام عيدروس والكاتبة لين سنالسبيرج، حول "ما هي الليبرالية الجديدة ولماذا ومن المهم معرفتها؟

وفي السادسة وضمن محور تجارب ثقافية، أمسية بعنوان “المتحف القومي للحضارة المصرية” بمشاركة كل من الدكاترة: أحمد غنيم، فريد فاضل، منال محيي الدين، وليد قانوش، ويديرها عبد الفتاح الجبالي.

أجندة الصالون الثقافي

وفي أجندة معرض القاهرة للكتاب اليوم أيضا، وضمن فعاليات الصالون الثقافي بقاعة بلازا 2، تنطلق في العاشرة صباحا، فعاليات المؤتمر الثاني من مؤتمرات المعرض، تحت عنوان “الملكية الفكرية وآفاق الصناعات الثقافية”.

ويتضمن المؤتمر 4 جلسات تبدأ في الحادية عشر صباحا، بالجلسة الأولى: “حماية الملكية الفكرية وتأثيرها في المجتمع”.. يليها الجلسة الثانية، في الساعة الثانية ظهرا بعنوان “الجهات ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية في مصر”.

وتعقد الجلسة الثالثة في الرابعة والنصف بعنوان “دور الملكية الفكرية في تنامي الاقتصاد المعرفي”، ويعقبها الجلسة الرابعة بعنوان “دور الملكية الفكرية في الحفاظ علي الإبداع”.

ندوات قاعة فكر وإبداع

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع ــ صالة بلازا 1، في الثانية عشرة، وضمن محور “كاتب وكتاب”، مناقشة كتاب “حرب أكتوبر 1973 كيف حققت مصر الانتصار؟” يناقشه كل من: لواء مجدي حجازي، ولواء محمد قشقوش، ود. خالد عكاشة، ود. دلال محمود، ويديرها الشاعر حسن طلب.

يعقبها في الثانية، وضمن محور الأعمال القصصية، مناقشة مجموعة “سنسكار” للكاتب هاني منسي، ويناقشه كلا من: الروائي محمد علي إبراهيم، والشاعر أسامة جاد، ويديرها الكاتب أحمد حلمي.

يليها في الرابعة مناقشة “علي هامش ديوان ابن قزمان”، د. عبد العزيز الأهواني، إعداد د. خيري دومة، د. فهر محمود شاكر، ويناقشه د. أيمن ميدان، ود. محمد عليوة، ويديرها د. خالد سالم.

وضمن محور “الأعمال الروائية”، تعقد في السادسة، ندوة لمناقشة رواية الكاتب الروائي فؤاد مرسي “ليلة صنع الله”، ويناقشه كلا من: د. حسام جايل، الناقد شوقي عبد الحميد، ويديرها طارق جادو.

قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض القاهرة للكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة “بلازا 1” عدة أمسيات شعرية، تبدأ في الثانية، بالقراءة الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد خطاب، أشرف عويس، آية مصطفي، إيمان المغربي، حسني الإتلاتي، حنان شاهين، خلف جابر، رشا زقيزق، سيدة فاروق، محمد خميس، محمود جمعة، مروة مجدي، ويديرها الشاعر سعيد شحاتة.

وفي الرابعة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعرة والكاتبة المغربية عائشة البصري، والشاعر اللبناني عبده وازن، يديرها الشاعر علي عطا.

يليها في السادسة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: أشرف البولاقي، أحمد نبوي، ومن الجزائر بوزيد حرز الله، طارق هاشم، عاطف عبد الحميد، عزت الطيري، الشاعر اليمني علوان الجيلاني، عمرو الشيخ، محمد الحمامصي، محمد عبد القادر، ناجي شعيب، ويديرها الشاعر عيد عبد الحليم.

العروض الفنية

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، وعلى مسرح بلازا 1، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشر ظهرا.

يليها في الثالثة عصرا، عرض “كلاوون”، التابع للمركز القومي لثقافة الطفل.

يليها في الرابعة والنصف، عرض لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، تشهد قاعة بلازا 2 عدد من الفعاليات الفنية أيضا، تبدأ في الثانية عشرة ظهرا، وعرض للسيرك القومي.

يعقبها في الواحدة والنصف، عرض قوارب في المحيط ــ ضيف الشرف دولة النرويج.

وفي الثالثة عصرا، عرض لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

يعقبها في الرابعة والنصف، عرض لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية، والتابعة أيضا لهيئة قصور الثقافة.