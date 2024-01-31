فى ختام أسبوعه الأول.. التفاصيل الكاملة لـ أجندة معرض القاهرة للكتاب

في ختام أسبوعه الأول، نقدم لكم في الــ “الدستور” التفاصيل الكاملة لــ أجندة معرض القاهرة للكتاب، اليوم الأربعاء 31 يناير، والذي تمتد فعالياته حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 في دورته الخامسة والخمسين.

فعاليات وندوات القاعة الرئيسية ــ قاعة سليم حسن

ففي الثانية عشرة ظهرا، تعقد بقاعة بلازا 1، ندوة بعنوان “المتحف المصري الكبير.. متحف القرن الحادي والعشرين”، ويشارك فيها كل من: الدكتور حسن سليم، والدكتور الطيب عباس، ويدير اللقاء آية عبد الرحمن.

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ وضمن محور مستقبليات، يعقد في الثانية، لقاء بعنوان “مستقبل الصحافة الورقيةا”، بمشاركة كل من الكتاب الصحفيين: عبد الرازق توفيق، علا الشافعي، علاء ثابت، علاء عبد الهادي ويديرها جمال الكشكي.

يليها في الرابعة وضمن محور ظواهر ثقافية اجتماعية، ندوة بعنوان “بناء الشخصية المصرية في حياة كريمة"، ويشارك فيها كل من: الدكتور عمرو سليمان، اللواء محمود الهمشري، محمد شعبان، مروة حافظ، مصطفى زمزم، بالتعاون مع المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، وتديرها يسر فلوكس.

يليها في السادسة وضمن اللقاء الفكري، ندوة بعنوان “مشاهد من الحياة المصرية”، مع الفنان التشكيلي صلاح عنان، وتحاوره الدكتورة منى زكريا.

لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، في الثانية عشرة ظهرا، لقاء بعنوان “مبدعون وجوائز”، ضمن محور كاتب وجائزة.. بمشاركة كلا من: د. يمني طريف الخولي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وتديرها مروة شبراوي.

يليها في الثانية والنصف وضمن محور تجارب ثقافي، ”، لقاء بعنوان “الأدب الصيني علي خريطة العالم.. التجربة والطموح"، بمشاركة الشعراء الصينيين: ليو إي، شويه تاو، تشاو لي هونج، يديرها د. أحمد السعيد.

وضمن محور ضيف الشرف، تعقد في الرابعة ندوة بعنوان نورديك نوار أو ليل الشمال والاهتمام المتزايد بالروايات البوليسية بين القراء المصريين، ولقاء مع الكاتب النرويجي لير هورست ويحاوره الروائى المستشار أشرف العشماوي.

يعقبها لقاء حول اتجاهات أدب الأطفال النرويج: إندرة لوند إريكسن، لير هورست، لييف مارييت فيبيرج، ويبورن سورتلاند، ستيفن سوروم، وتديدر اللقاء شيرين عبد الوهاب.

وفي السادسة وضمن محور تجارب ثقافية، أمسية بعنوان “الإبداع الأدبي العربي في عيون فرنسية”، مع المترجم ريشار جاكمون، بالتعاون مع المعهد. الفرنسي بمصر، ويديرها هاني حنا.

أجندة الصالون الثقافي

وفي أجندة معرض القاهرة للكتاب، اليوم أيضا، وضمن فعاليات الصالون الثقافي بقاعة بلازا 2، تعقد في الثانية عشرة، وضمن محور المؤسسات الثقافية المصرية، ندوة بعنوان “ثقافة الزواج عبر الإنترنت”، يتحدث فيها كل من: الدكتور كامل كمال أسعد، الدكتور وليد رشاد زكي، ويعقب عليها: الدكتور عمرو الورداني، والدكتور زياد عبد التواب، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتديرها نشوى الحوفي.

يعقبها في الثانية وضمن مشروعات السرد العربي، لقاء عن الروائي الراحل جمال الغيطاني، يتحدث خلالها الكاتب دكتور محمد الباز، ويوسف شعبان ويديرها حسن عبد الموجود.

يليها في الرابعة، وفي نفس القاعة، وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، وضمن محور قضايا ثقافية، لقاء بعنوان “ورش الكتابة العربية”، بمشاركة كل من: الكاتبة العمانية إشراق النهدي، الكاتب عادل عصمت، هدي أنور، وتديرها ميادة الفيشاوي.

وفي السادسة وضمن محور شخصيات مصرية.. مئويات، لقاء عن الكاتب مصطفي لطفي المنفلوطي بالتزامن مع مئوية رحيله عن عالمنا بمشاركة كل من الدكاترة: السعيد الباز، عادل عوض، ياسر عكاشة، ويديرها دكتور عبد الغفار محمد.

ندوات قاعة فكر وإبداع

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع ــ صالة بلازا 1، في الثانية عشرة، وضمن محور “كاتب وكتاب”، مناقشة كتاب “رجال عاشوا ألف عام”، للكتاتب الكبير جلال الشايب، ويناقشه الدكتور كمال مغيث، ويديرها إيهاب الملاح.

يعقبها في الثانية، وضمن محور الأعمال القصصية، مناقشة مجموعة “أنا المجذوب” للكاتب طارق منصور، ويناقشه كل من: الدكتور بسمة الصقار، وشريف الجيار، وتديرها الكاتبة الدكتور شيرين العدوي.

يليها في الرابعة مناقشة كتاب “الثقافة طوق نجاة”، لـ الدكتور محمد صابر عرب، ويناقشه كل من: الدكتور أحمد الجمال، ود. أحمد زكريا الشلق، ويديرها الدكتورعبد الحميد شلبي.

وضمن محور “الأعمال الروائية”، تعقد في السادسة، ندوة لمناقشة رواية “بيت الخرنفش”، للكاتبة مها سالم، ويناقشها كل من: الدكتورة فاطمة سيد أحمد، ومحمد عبد الله، ويديرها الدكتور محمد فتحي.

برنامج المؤسسات الثقافية المصرية

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب اليوم الأربعاء أيضا، وفي إطار برنامج المؤسسات الثقافية المصرية، تعقد بقاعة بلازا 1، في الثانية عشرة ظهرا، ندوة “قناة السويس بين الفرص والتحديات مع أهميتها بين مصر والعالم”، يتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد السيد محمد الشاذلي، الدكتور حسين عشري أحمد فايد، الدكتور عبد التواب عبد اللطيف حجاج، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، ويديرها الدكتور مازن القطري.

قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض القاهرة للكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة بلازا 1 عدة أمسيات شعرية، تبدأ في الثانية، بالقراءة الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: أدهم الزهيري، أشرف عتريس، ديمة محمود، سامح القدوسي، سعد القليعي، السعيد المصري، عبد العليم إسماعيل، كرم منصور، مؤمن سمير، نيفين الطويل، هبة سمير، ويديرها الشاعرهشام محمود.

وفي الرابعة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعر المغربي محمد بنيس، وتحاوره الدكتورة هدى عطية.

يليها في السادسة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: جمال حراجي، حسن شهاب الدين، خالد محمود، الشاعرة الجزائرية راوية يحياوي، الشاعرة السورية رشا عمران، الشاعر اليمني هاني الصلوي، شريف الشافعي، صادق شرشر، عبد الرحمن مقلد، عيد عبد الحليم، ماهر حسن، هشام محمود، ويديرها الدكتور حسام جايل.

العروض الفنية

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، وعلي مسرح بلازا 1، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشر ظهرا.

وفي الواحدة والنصف، عرض لفرقة كورال أطفال شبرا الخيمة، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

يليها في الثالثة عصرا، عرض لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

يليها في الرابعة والنصف، عرض لفرقة “أنغام الشباب”، التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي

وضمن برنامج العروض الفنية علي مسرح بلازا 2، تبدأ في الثانية عشرة ظهرا، وعرض للسيرك القومي.

يعقبها في الواحدة والنصف، عرض “الأراجوز” صندوق التنمية الثقافة.

وفي الثالثة عصرا، عرض لفرقة “كورال أطفال شبرا الخيمة، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.