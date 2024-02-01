مشيرة خطاب فى معرض الكتاب: أزمة غزة تثبت قوة الإدارة المصرية

أكدت السفير مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال ندوة "دور الصحافة والإعلام والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الحرب" والتي أقيمت ضمن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، بمشاركة الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى والكاتب الصحفي والنائب محمود مسلم، والنائب محمود بدر، والروائى الفلسطيني ناجي الناجي.

محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

وأضافت "خطاب"، أن تطور الأحداث فيما يتعلق بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تطور كبير ألحق هزيمة نكراء بالاحتلال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد تحولًا خطيرًا جدًا من المحكمة تجاه دولة كانت تتباهى أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن إسرائيل تواجه الآن تهمة خطيرة جدًا، وتؤكد التزامًا حاليًا على كل الدول لحماية الضحايا من الجرائم ضد الإنسانية، وهو تحول جوهري لصالح الحق الفلسطيني.

قوة الشعب الفلسطيني

وشددت "خطاب" على أن الأزمة أثبتت قوة الشعب الفلسطيني وقوة الإدارة المصرية في المفاوضات لحل الوضع المتأزم الراهن، مؤكدة أن ما يتردد عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ادعاءات فلا يوجد حق لمحتل في الدفاع عن نفسه.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا سانحة لتحقيق الحق الفلسطيني أكبر من أي وقت مضى على الرغم من فداحة الخسائر البشرية في أرواح الفلسطينيين ما بين أطفال ونساء ورجال، فضلًا عن تدمير مناطق واسعة وفقدان بنيتها التحتية.